港大揭腦連接模式預測老年抑鬱症患者自殺風險　準確率最高達30%

現時殺風險篩檢主要依賴結構化的臨床訪談和問卷作評估，變相需要不少時間及人力。港大腦與認知科學國家重點實驗室早前的研究揭示，利用腦成像資料和先進的電腦演算法可以預測晚年抑鬱症患者的自殺風險嚴重程度，準確率最高達30%。



實驗室主任李湄珍表示，使用相關方法可以比起用訪談和問卷作評估，及早得知相關風險並作出干預，藉以挽救生命。研究結果已在學術期刊《自然》的子刊物《自然心理健康》（Nature Mental Health）發表。



港大揭腦連接模式預測老年抑鬱症患者自殺風險。（資料圖片）

港大腦與認知科學國家重點實驗室早前招募了91名老年抑鬱症患者，包括37名無自殺經歷、24名曾有自殺想法或計劃，以及30名曾試圖自殺的患者。研究團隊分別以採用常見的自殺風險評估工具，如貝克自殺意念量表、SAD PERSONS量表和誘發自殺意念因素清單，與腦成像資料和電腦演算法預測作對比。

研究發現，較於僅使用問卷分數作評估，採用大腦功能和結構連接作為學習特徵，能提高分類預測的準確性，準確率最高達30%。另外，腦連接模式並能在兩個獨立數據樣本中，識別出具有更高自殺風險的抑鬱症患者。

實驗室主任李湄珍表示，使用相關方法可以比起用訪談和問卷作評估，及早得知相關風險並作出干預，藉以挽救生命。她又建議，多模態腦連接能夠幫助捕捉到老年抑鬱症患者自殺風險的個體差異，有望進一步識別需要進行深入評估和干預的患者。

至於未來的研究工作，她希望能夠透過收集患者的腦影像、心理和行為數據，將這些數據整合到預測模型中，從以建立個性化的自殺風險評分，更好地設計個性化的篩查和干預計劃。