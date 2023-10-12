Ocamp風波｜調查稱近8成教師認為大學監管不力 促訂籌辦統一準則

香港教育政策關注社今日（12日）公佈教師對大學新生迎亂象的意見調查。近8成教師指，大學應該為迎新營爆出醜聞負上監管不力的責任，批評管理層不應在事件被揭發後才公開表示嚴肅跟進。關注社促請校方為迎新營訂出統一準則，並著重學生的德育水平。



（左）時事評論員鄭景鴻、（右）香港教育政策關注社主席張民炳。（鄧康翹攝）

近8成教師指大學應為迎新營醜聞負責

香港教育政策關注社和香港女教師協會以問卷形式，於近三星期訪問794名教師對於今年部分本地大學舉行迎新營所出現亂象的感受和看法，當中近8成受訪者主要來自中小學，其餘2成則來自大學及幼稚園。

結果發現，近8成教師認為，大學應該為迎新營爆出醜聞負上監管不力的責任，批評管理層不應在事件被揭發後才公開表示嚴肅跟進。近3成教師對迎新營部分參加者涉嫌不當行為感不滿、憤怒，認為情況惡劣。

逾7成教師認為新生對大學建制缺乏信心

調查指，有76.7%教師表示，參與迎新的女新生受到涉嫌性騒擾困擾，身心感到不安，但卻選擇透過社交平台公開事件，未有向學校直接投訴，反映新生對大學建制缺乏信心，不認為投訴後會獲公正處理或能給予足夠處理透明度。

結果顯示，有6成5教師憂迎新營已趨向失控的情況，但大學不表現積極監管的態度，亦有6成老師認為有關大學管理層需要為迎新營連串發生涉嫌性騒擾事件負責。另外，有37%教師指，這方面應由學生事務部門負責。

關注社建議大學為迎新營訂出統一準則

香港教育政策關注社主席張民炳建議，大學應訂出統一的迎新活動底線和準則：「大學管理層應對每年的學生迎新活動作磋商、批核和監察程序，並徹底執行。」

張民炳指，校方應設計及推行提高德育水平的課程，強調大學的表現不單取決於研究成果，學生的學習和德育同樣重要：「迎新營都係掛住有關院校的名義去舉辦，有咩事大學本身唔能夠卸責。」

冀校方與學生加強溝通

時事評論員鄭景鴻則舉例，美國院校曾爆出迎新營醜聞：「愈係文明開放嘅地方，迎新迎就愈係癲，但係唔會因為咁西方社會就要禁晒啲迎新營。」

鄭景鴻指出，迎新營出現亂象應被視為教導、管理不善的一環，認為校方應與學生加強溝通，並加強監管：「希望有關當局真係攞個心出嚟係關心年輕人，關心我哋下一代健康成長，做好自己，上樑正下一代就唔會歪喇！」