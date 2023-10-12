老婦收兒要保釋金電話　剛付5萬即再被索10萬　收款男認罪候判

老婦收到自稱是其「兒子」的電話，對方稱被捕要5萬元保釋，老婦初時深信不疑，並準備好款項，交了給一名聲稱是其兒子的朋友。老婦同日再收電話，「兒子」聲稱要多10萬元，老婦開始生疑，並聯絡到子女後報警。她並在警方安排下，把假現金交予「兒子」派來的另一名男子。該男收款後被捕，他並告知警方，只是負責收取東西，每次報酬1千元。他今(12日)在區域法院承認一項企圖欺詐罪，法官把案押後至11月2日，以為被告索取背景報告。



男廚工承認企圖欺詐

被告霍梓軒，22歲，報稱廚師，承認一項企圖欺詐罪，指他於2022年 11 月 21 日至 22 日期間在香港，連同一個名為 Anson 的人及其他身份不詳的人，欺騙黃翠燕指其兒子被警方拘捕並需要金錢，意圖詐騙黃交出現金10萬元，令黃蒙受不利。

被告郭梓軒在區域法院承認企圖欺詐罪。(資料圖片)

事主信以為真付了5萬元

案情指，事主黃翠燕於2019年11月21日收到一個不明來電，對方自稱是黃的兒子，他通知黃剛換了新電話號碼，黃信以為真，存起了該電話。翌日早上10時許，黃再收到「兒子」來電，「並稱因被捕需要繳交保釋金，叫黃準備5萬元，之後會叫朋友上門取款，黃之後提供了地址。約一小時後，黃收到一名自稱張姓男子的來電，並稱已到黃的家門，黃把5萬元交給該名男子。

剛付款不久又再多要10萬

同日12時30分，黃再收到「兒子」的來電，並稱再需要10萬元，會再派朋友來取。黃生疑，將事件告知她的兒子和女兒後報案。同日稍後時間，黃在警方安排下赴約，被告隨後出現。黃確認被告是「兒子」所指派來的朋友後，將警方提供裝有假現金的信封交給他。被告將信封放入背包，警方隨即將其拘捕。

被告稱幫Anson收取物件

被告在警誡下稱，他知道有電話騙案的發生，但涉案電話非由其打出，他又透露是應一名叫Anson的男子要求，幫他收取一些物件，每次可得1000元報酬。

案件編號：DCCC 323/ 2023