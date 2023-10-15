以巴戰爭的港人｜Ming仔相約入伍好友再喝酒：每個硝煙故事有血肉

以色列及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發戰爭級衝突，身處歌舞昇平的香港，距離數千公里外的戰場似乎相當遙遠，其實亦有港人剛逃出生天重返香港。YouTuber「Ming仔」是其中一人。他月初到以色列旅行，離開前一日以巴衝突發生，雖然距離戰場有數十公里，但警報聲不斷，當地已被緊張的氣氛包圍。



他接受《香港01》訪問時表示，為了盡力讓港人了解情況，回港後已馬不停蹄剪片，直至受訪當日、即時隔約一星期，仍對當時的經歷記憶猶新。例如目睹剛認識的朋友Boaz，只因一個電話便遠赴戰場，回望現時的生活感到心情複雜，「我覺得好似冇乜權利去埋怨乜嘢。」



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經歷記憶猶新︰個腦自從戰火到𠵱家一路都轉緊

Ming仔接受《香港01》訪問時表示，由於最近有精神壓力，加上從小就讀天主教學校，對宗教文化深感興趣，於是本月1日獨自一人前往以色列旅遊，豈料在回港前一日碰上以巴衝突。雖然他所在的耶路撒冷相距爆發衝突的加沙地區約數十公里，理應相對安全，但從他在天台拍攝的影片可見，當地已傳出爆炸及警報聲。

「其實我未定得落嚟去感受，其實我個腦自從戰火到𠵱家一路都轉緊，未停過。」回想起當時的經歷，Ming仔表示仍然記憶猶新，希望可盡力讓港人得悉當地的情況，「因為外眼人望落去總會覺得好遙遠，其實我自己喺裡面走出嚟，知道裡面有好多唔同嘅故事。」

例如Ming仔在衝突爆發前，便認識到一對以色列的情侶Boaz和Shir。他們初次見面的過程亦相當有趣，由於Ming仔每日與團隊開會及傳送影片，因此短租網速穩定的共享工作室，以便工作。惟某日工作室的大門上鎖，正當他苦惱之際，Boaz和Shir開門為他解困，其後傾談的過程深感投契，便相約於上周六再見面。

▼Ming仔以色列之旅所見所聞▼



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相邀新結識朋友聚會 剛巧發生以巴衝突

惟計劃趕不上變化，就在上周六早上約8時，由警報聲響起一刻，意味這場聚會變得遙遙無期。儘管如此，他們的情誼未因戰爭結束，熱情好客的Boaz雖然準備受入伍，但想到戰爭狀態下，以色列的餐廳不再營業，邀請Ming仔到家中用餐，更為他準備食物及送上親自沖泡的綠茶。

Ming仔笑指，從短暫溝通中得知，Boaz對未來充滿理想，希望闖出一番事業，並熱愛日本文化，兩次見面分別穿上動漫《火影忍者》及《海賊王》的上衣，正學習日文準備到當地旅遊，形容他為「30歲的大細路」。「我覺得好可惜，冇得可以再花多啲時間同佢飲嘢，認識下佢。我約咗佢下次再過嚟耶路撒冷補返。」

Ming仔又指，電視一直播放衝突的畫面及報道最新情況，令Boaz感到非常憤慨，認為在2023年的今天不應再發生如此事情，因牽涉到平民及屠殺，故無懼走上戰場，為國家出一分力。

▼Ming仔回港上傳影片講述以色列情況▼



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機場三次後樓梯避難︰愈不堪愈要保持冷靜

其後Ming仔與Boaz分別，返回酒店執拾細軟，便乘坐的士前往機場，期望可提早一日乘坐航班回港。問到為何影片中的表現淡定，他表示作為旅客，不應冒不必要風險，加上耶路撒冷相距戰場較遠，才可保持冷靜。「我哋𠵱家睇返好似好大件事，知道嗰邊死咗幾多人，發生咩事，但嗰陣時未係太知道。我覺得其實愈不堪嘅情況，愈要保持冷靜。」

但抵達機場不代表安全，緊張的氣氛仍然牢牢籠罩現場。Ming仔表示，由於當地人的手機APP即時提供警報，大堂間中便有人高叫「Is coming! Is coming!」，丟棄行李慌張地逃跑。他亦曾三次跟隨地勤人員到樓場後樓梯避難，最終順利在周日早上登機，並在颱風小犬襲港的凌晨飛抵香港。

「因為都係剪緊兩日前嘅事，感受仲喺到……我成日都喺度諗，如果我上唔到架機。我下一步會Plan做乜嘢？防空洞定搵人求助呢？睇返啲片，我會諗任何一個決定有少少唔同，個Outcome都唔同。」

回港感心情複雜︰我覺得自己好似冇乜權利去埋怨乜嘢

回到香港後，Ming仔來不及恢復心情，馬不停蹄將當時的經歷剪輯上傳，希望盡快分享Boaz和Shir的故事。問到香港人對比下是否幸福，他認為每個地方均有獨自的問題，難以互相比較，但他坦言目賭Boaz僅一個電話便遠赴戰場，感到心情複雜，「我覺得自己好似冇乜權利去埋怨乜嘢。」

Ming仔又表示，Shir已透過他的頻道，從正面的留言中，得知不少港人支持他們，終於擺脫灰暗的心情。至於Boaz亦於昨日報平安，Ming仔更開玩笑向他說︰「你知唔知呀，你𠵱家喺香港好紅。」