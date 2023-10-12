今日必看8分鐘｜蒙面賊夜潛西貢村屋扮鬼臉作別｜長洲天台陷火海

長洲大新街天台陷火海 圍觀者：嘩有冇人呀

今日（12日）下午1時57分，長洲大新街34號一天台起火，冒出大量濃煙，一度更傳出爆炸聲，多人報警求助。從網上影片可見，濃濃黑煙席捲半空，並傳出「砰」一聲爆炸巨響，大批駐足圍觀的市民驚呼：「嘩！」並呼問：「有冇人？有冇人呀？」消防趕抵現場，花約10分後將火救熄，沒有人受傷，現正調查火警原因。

半夜潛西貢村屋圖爆竊被撞破 蒙面賊招積扮鬼臉揮手作別

西貢南苑別墅凌晨發生企圖爆竊案，網上片段顯示住戶撞破賊人一刻的情況。事發時單位傳出鑿鑿聲響，女傭查看期間，驚見有人在大門外有所動作，失聲大喝「吼！」把賊人嚇退，爬牆逃遁。女傭繼續大叫：「呀呀呀！吼！」此時白布蒙頭的同黨竟然向女傭揮手，騎牆拍門嚇她，臨走時更舉起雙手扮鬼臉。女傭不斷呼喚家人：「Sean！Sean！」確保賊人離去之後，她發現大門玻璃被撬爛，通知男戶主報警。

JPEX案｜苦主稱是陳怡忠粉 哭訴輸20萬：做咗人生最錯嘅決定

虛擬資產交易平台JPEX涉欺詐案，至今仍在發酵。立法會議員吳傑莊今（12日）表示，過去兩三星期每日仍收到苦主求助，已接獲近100人求助，苦主正尋找律師意見，並正考慮向相關場外找換店（OTC）或KOL（網紅）提出民事訴訟，明日會約見保安局局長鄧炳強。

男拔生曾憲哲尋回 同學開心打氣：好開心可以搵返佢

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲），失蹤超過一星期，終於昨日（11日）第8天，被消防員在馬鞍山郊野公園附近、離開主路徑約100米草叢尋回。不少同儕在Matthew失蹤期間在社交媒體轉發尋人啟示，有同學表示當知道尋回他，大家都十分開心：「成班都跳咗起身 」。與Matthew同級的梁同學稱「全部人都好開心」，「好開心可以搵返佢」。他認為，現時應給予事主及家人時間和空間處理，希望Matthew早日康復；另外亦有同學為憲哲打氣：「希望佢唔好咁大壓力，快啲返嚟學校一齊讀書」。

搜救過程中，香港註冊土地測量師李偉鵬曾利用航空攝影測量技術協助，前日（10日）下午以專業無人機在老鼠田坑溪澗範圍拍攝約1,000多張照片，約有10張照片都能發現相信是憲哲的蹤影，可見他當時已赤裸於叢林中。

銅鑼灣紅van疑抄捷徑 剷上行人路逆線駛走

昨日（11）晚上7時48分，一輛紅Van沿銅鑼灣告士打道往聖保祿學校方向行駛，期間前方交通擠塞，但紅Van懷疑想「抄捷徑」，突然無視交通規則，右轉剷上行人路，再逆線駛往糖街方向。尾隨車主不值紅Van司機的所作所為，直斥其行為屬危險駕駛。

鐵閘壓人意外頻生4年內2死3傷 啟德郵輪碼頭保安需截肢

啟德郵輪碼頭上月24日發生涉及鐵閘的工業意外，導致何姓保安員受傷。工業傷亡權益會跟進何保安員個案，指他因意外需切除左腳一腳趾，以及右腳四隻腳趾，而因為右腳肌肉壞死，他將面臨切除整個右腳腳掌的手術。這已是4年內第5宗涉及鐵閘的工業意外，共造成2死3傷。工權會與一群鐵閘工業意外死傷者家屬發表聯署信，促請政府立法強制定期維修保養鐵閘。

墨西哥野餐竟遇熊 大啖搶食嚇窒遊客

墨西哥新萊昂州的奇平克生態公園（Chipinque Ecological Park）出現驚險一幕，一頭飢餓的野生黑熊「直踩」一群遊客的野餐桌，大啖享用遊客的玉米捲餅和玉米脆片，相隔不足一米的遊客嚇至動也不動，片中婦人更以手遮住孩子臉，黑熊卻突然把頭湊過來……