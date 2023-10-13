義務補習班上非禮6歲女　男導師被揭有前科兼曾被判囚　認罪候判

男導師在社區中心的義務補習班上，涉嫌伸手入一名6歲女童的裙內，同場一名女導師覺異常，下課後告知女童母親，母親追問下女兒揭男導師曾摸女童私處。警方事後拘捕男導師，發現他曾有類同案底，更曾被判囚5年2個月。男導師今(13日)在區域法院承認非禮罪，控方在法官追問下，指涉案社區中心事前未有查閱導師的性罪行定罪紀錄。法官把案押後至11月6日判刑，以待被告的精神、心理科報告，及事主創傷報告，期間被告須還押小欖精神病中心。



被告曾因風化案服刑至2018年才出獄

被告程家倫，35歲，承認一項非禮罪。庭上透露，被告於2015年曾干犯同類案件，涉5項非禮、2項製作兒童色情物品及1項管有兒童色情物品共8罪，被判囚5年2個月，他於2018年出獄。

被告程家倫在區域法院承認非禮6歲女童，並揭他在2015年亦曾因非禮女童而曾被判監。

案情指，案發時6歲的女童X，自 2022年7月起在一間社區中心參加小組補習班；被告是該中心的義務導師。

女導師課見被告多次與女童X面貼面

2022年10月12日下午，X在被告及一名女義務導師的監督下參加小組補習班。期間女導師發現原本坐在被告左邊的X，被告要X站在他雙腿之間的位置，期間被告有把身體靠前，並多次用他的面頰貼住X的面。

X向母透露被告伸手入其內褲

下課後，女導師將X和被告的互動情況告知X母。X母向女兒查問下，X透露有人在上課時掀起她的裙，並伸手進人她的內褲內撫摸其私處。事件最終報警處理，X隨後送往醫院檢，發現她的外陰周圍有輕微紅斑。

X稱男導師原先坐她與另一女童中間講故事

2022年10月17日，X在錄影會面下透露，她某次上補習班時，一名男導師坐在X與另一名女童中間講故事。X之後站在他的雙腿之間，當X嘗試走開時，男導師不讓她走，他並伸其右手入X的裙底並進入她的內褲，其中一隻手指撫摸她陰道範圍多次，直至課堂差不多完結才停手。案情指，相信X所指的男導師是被告。

被告2011年上門為兩女童補習時非禮並拍照

翻查資料，被告於2011年，亦曾犯相類案件，被告當時透過社福機構，為學童提供上門補習，被告獲安排為當時6歲及7歲的女童補習時，對兩人上下其手，撫摸她們的胸部及私處，其中一名女童曾於整節補習課堂中都遭被告伸手入上衣內摸胸，另一女童則曾遭被告摸私處約10多分鐘，及遭被告拉開衣服影裸照。警方調查該案時，在被告家中搜出逾18萬張兒童色情照片，及813個影像片段。被告於2015年認罪並判囚。

案件編號：DCCC 188/2023