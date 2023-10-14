杭州亞運慶祝會直播｜李家超頒表揚狀：健兒不屈不撓說好香港故事

香港代表隊在今屆杭州亞運會獎牌數目創歷史新高，奪8金、16銀和29銅共53面獎牌，於獎牌榜排名第12。特區政府和港協暨奧委會今日（14日）下午在政府總部舉行香港代表團返港歡迎儀式，特首李家超、港協暨奧委會會長霍震霆、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等出席，李家超會向在賽事中獲獎的運動員頒發表揚狀。《香港01》直播。



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特首李家超、政務司司長陳國基、港協暨奧委會會長霍震霆、文化體育及旅遊局局長楊潤雄官員在歡迎儀式向獲獎項目頒發表揚狀。首先上台的是合共取得2金2銀3銅的香港游泳隊，但因部份運動員有其他比賽，包括何詩蓓在內運動員未能出席儀式。

李家超在致辭表示，今次港隊派出歷年規模最大代表團，參加40個項目，取歷屆最標榜成績，在18個項目中獲得8金16銀29銅共53獎牌，獎牌榜排第12，總數及獲獎項目都是歷屆之冠。

他稱高興有機會在選手村為運動員打氣，並親自見證其中一面金牌誕生，心情激動氣氛，當奏起國歌及香港區旗升起一刻，他為運動員感到驕傲及自豪。他稱香港市民關注港隊表現，尤其男足首入四強，幾場比賽吸引大量市民到商場及康文署直播區打氣，運動員展示堅定決心及頑強鬥志，形容運動員向世界展示香港良好形象，說好香港故事。

李家超又說，另一點值得鼓舞是今次有不少00後年輕運動員，他們年輕有拼勁，不少人更首次參賽就獲獎，顯示香港精英運動員的梯隊發展良好。