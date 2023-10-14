移英港人涉假文件領MPF　外交部前年宣布不認BNO　積金局即下禁令

英國推出持BNO港人「5+1」移民計劃後，吸引近廿萬港人移居當地。廉政公署日前搗破一宗涉嫌貪污及欺詐手段，提早領取強積金的案件，至今拘捕20人。到底為何移英人士不以BNO簽證作為申領強積金，選擇挺以走險？

翻查資料，積金局起初指，BNO護照僅屬旅遊證件，不足以成為「永久離港」的理據，強調移英港人須提供居留許可證等，才可申請提早領取強積金，換言之，港人獲取BNO簽證後，便有機會可提早領取強積金。惟港府前年一月起，不再承認BNO護照後，積金局亦突然轉軚，禁止移英港人以BNO簽證申領強積金。



10月13日，廉署證實，搗破一個貪污犯罪集團，涉嫌協助強積金成員使用虛假證明文件及法定聲明，提早提取強積金。（資料圖片)

▼2021年，1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼



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英國政府在2021年一月推出「Hong Kong BN(O) Visa」簽證，即俗稱為「5+1」的移民計劃，讓持BNO港人及其近親在英國定居5年後，再定居多一年便可入籍，吸引大批港人移居英國。根據英國內政部資料，截至今年首季，共錄得17.25萬份相關申請，當中逾11萬人已抵達英國。

65歲前領強積金 需符合6大情況其中一個

根據強積金法例規定，香港「打工仔」符合提早退休、永久性地離開香港、完全喪失行為能力等6個情況的其中一個，便可在65歲前提早提取已供款的強積金。

根據積金局的解說，「永久離港」指，強積金計劃成員必須作出法定聲明，指已經或將會離開香港，亦無意作為永久性居民返回香港工作或再定居，同時須提供令受託人信納計劃成員，已獲准在香港以外地方居住的證明。

強積金法例規定，香港「打工仔」符合提早退休、永久性地離開香港、完全喪失行為能力等六個情況的其中一項，便可在65歲前提早提取已供款的強積金。（積金局網站截圖）

積金局曾稱單憑BNO 不足成「永久離港」理據

積金局時任執行董事（政策）余家寶在2020年底曾撰文解釋，單憑BNO護照如同回鄉證，僅旅遊或身份證明文件，不足夠成為「永久離港」的理據，強調申請提早領取強積金的市民須提供其他證明文件，例如由目的移居地相關部門簽發的居留許可證、移居當地的住址證明、公用事業帳戶資料（如水/電費帳單等），或由香港稅務局發出的離港清稅文件等，以便受託人審批決定。

按此說法，若市民已取得BNO簽證，並有移居英國的住址證明等，便有機會獲批提早領取強積金。

不過，外交部在BNO簽證生效前夕，宣告推出反制措施，即2021年1月31日起，不再承認英國國民（海外）護照（BNO）作為有效旅行證件和身份證明，港府亦跟隨北京決定，強調旅客不可再以BNO出入境，亦不會在香港獲承認為任何形式的身份證明。

積金局前年發聲明 不再承認BNO身份證明

雖然BNO不被承認，但移英港人以BNO簽證提早領取強積金事件繼續發酵，積金局隨後在前年三月發聲明指，由於港府不再承認BNO作為有效旅行證件和身份證明後，故BNO簽證無法成為申請提早提取強積金的證據，變相向以BNO簽證移英港人下「禁令」。

積金局當時強調，強積金受託人在執行強積金計劃行政工作時，有責任依據香港法例行事。受託人在處理以「永久性地離開香港」為由而提早提取強積金的申請時，必須擔當把關者的角色，審視申索人所提供的證據，及檢視全部事實和資料；繼續與強積金受託人在有關方面作出跟進。

許正宇（左）今年4月訪問英國與卓雅敏（右）會面，重申港府已不再承認BNO，故港人不能依賴BNO護照或其相關的簽證，申請提早提取強積金的證據。（財經事務及庫務局FB圖片）

港人以BNO簽證被拒提早領取強積金的情況，一度成為英國政府的關注議題。財經事務及庫務局許正宇今年4月訪問英國時，曾與英國外交、聯邦及發展事務國務大臣（印太地區）卓雅敏會面，卓雅敏呼籲港府放寬禁令，容許移英港人以BNO簽證提早領取強積金。

許正宇則重申，移英港人不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為永久離開香港的原因，但強調移英港人未能取回其強積金供款屬「誤解」。