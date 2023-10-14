印傭安慰下走出老伴過身陰霾　87歲婆婆：當佢女咁

不是親人卻勝似家人，87歲的黃婆婆5年前聘用印傭Ernia，在對方無微不至的照顧下生活，每日撐扶她到安老院探望丈夫。去年黃婆婆丈夫因年紀老邁過身，黃婆婆傷心欲絕，幸獲Ernia從旁安慰走出陰霾:「佢話阿公年紀大，應該走呢條路，你唔好傷心，要好好保重身體……有佢陪住冇咁難受」。黃婆婆形容Ernia已形同其女兒，「當佢自己仔女咁」，二人相處融洽。



明愛安老服務今（14日）舉行全港優秀外傭及友善僱主嘉許禮暨護老者感謝週啟動禮，並獲得加許，逾250名外傭及僱主出席。（歐嘉樂攝）

印傭獲聘僅五年 視僱主為家人照顧

明愛安老服務今（14日）舉行全港優秀外傭及友善僱主嘉許禮暨護老者感謝週啟動禮，並獲得嘉許，逾250名外傭及僱主出席，一同參加飲宴，歡渡周末。

得獎者之一的印僱Erina與僱主黃婆婆一同出席，她現時與黃婆婆及其孫女同住。黃婆婆表示，5年前聘用了Erina，期間Erina對她照顧周到，烹調合適糖尿病患的膳食，又每天撐扶她到安老院探望丈夫。

黃婆婆稱，丈夫去年過身，她感傷心之際，Erina上前安慰:「佢話阿公年紀大，應該要走個條路，你唔好傷心，要好好保重身體。」黃婆婆稱有Erina的陪伴，傷心的日子才沒那麼難過，更形容待對方如女兒，關係融洽似家人。

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Erina操得一口流利廣東話，她26歲時到港開始照顧黃婆婆，之前曾在台灣工作，由學普通話變學廣東話。Erina透露，黃婆婆讓她稱呼自己作「阿媽」，希望關係可如一家人般和和氣氣。

Erina之前身體出現毛病，做了「大頸泡」手術，醫院很快已安排她出院，婆婆與孫女更上前問「點解要咁急趕人走」，更著Erina多休息。三人同住會同枱吃飯，黃婆婆更會教Erina玩啤牌，平時購物也會買三人份。

用心待僱主一家近30年 經常慰問兼生日送禮物

另一得獎人是來自菲律賓的Nelly，她1994年來港照顧龎太一家，至今已接近30年，明年約滿後會退休。龎太表示，Nelly「湊大」其兩名女兒，平日只會默默努力工作，少說話多做事，但每逢聖誕節均會寫聖誕卡給每名家庭成員，女兒生日時又會買衣服等禮物送贈，甚至龎太父親過身時，Nelly也會送上慰問卡安撫。

龎太大讚Nelly誠實敦厚，平時不外周圍逛，全家對她十分信任，「以前又會睇cooking書，煮啲叉燒好好食。」她稱Nelly明年退休，擔憂找不到對其家庭瞭如指掌的外傭，亦相信女兒會相當不捨。