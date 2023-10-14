移英港人涉假文件領MPF　專家稱BNO不獲承認　致不良中介應運而生

廉署日前搗破一個貪污犯罪集團，涉嫌透過貪污及欺詐手段，協助強制性公積金計劃成員使用虛假證明文件及法定聲明，申請提早提取強積金。



有移民顧問表示，由於中國外交部和港府2021年1月起，不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明，使有不少客戶只能等到年滿65歲後，才可分期或一次性取回強積金，不良中介應運而生，他們會教唆客戶，訛稱永久離港以提早取回強積金，從中收取佣金獲利。



目前政府不接受持BNO移居英國的強積金供款人申領提早領取強積金。（資料圖片）

環凱移民顧問董事張家禧表示，廉署日前搗破的貪污犯罪集團，是因應中國外交部和港府政府自2021年1月後，不再承認「所謂的BNO護照」作為旅行證件和身分證明後應運而生，「佢哋（中介）為申請人做虛假文件，當然（宣誓時）唔會話係移民英國，而會話去其他地方。」

他解釋，不少移英港人由於要等候在年滿65歲後，才可分期或一次性取回強積金，部分人或受不良中介教唆，訛稱永久離港以向受託人申請提早取回強積金，中介人從中收取佣金獲利。

循「5+1」移英港人 料最快2025年才知批核結果

另一移民顧問、Smart2Go移民平台創辦人兼首席移民顧問余偉龍則指，若持有BNO的港人循「5+1」移民英國，申請人須居住5年後可申請永居權，目前由於BNO護照目前不被承認作身分證明，他們最快或要等到2025年才能得知申領強積金的批核結果。

他又估計，港府未來或會把申請提早提取強積金政策再收緊，「可能到時一定要出示到持永久居留的文件，又或者係要付上代價先拎得到。」

積金局：要求所有受託人做好把關工作

廉政公署證實早前採取執法行動，搗破一個貪污犯罪集團，他們涉嫌透過貪污及欺詐手段，協助強制性公積金計劃成員使用虛假證明文件及法定聲明，申請提早提取強積金。行動至今拘捕20人，包括該名保險代理及十多名涉案強積金供款人，他們涉嫌違反《防止賄賂條例》第9條。

積金局表示，關注有關事件，正全力配合廉政公署的執法行動，打擊違法行為。局方指，強積金計劃成員以永久離港為理由申請提早提取強積金，必須向受託人提交申索表格和相關文件，以及作出法定聲明。根據《強制性公積金計劃條例》，任何人士如向積金局或受託人作出虛假或具誤導性陳述，屬刑事罪行，可被檢控。

當局提醒強積金計劃成員及強積金中介人切勿以身試法，局方與相關執法部門一直保持緊密聯繫，並設立通報機制，處理任何可疑個案。積金局並已要求所有受託人制定內部守則及風險監控措施，做好把關工作，一旦發現可疑個案，會即時跟進，以打擊違法行為。