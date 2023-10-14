今日必看8分鐘｜尖東停車唔鎖門iPad被偷｜林超英反駁掛波爭議

油塘茶果嶺道的士直插田螺車車尾 消防救出受傷司機送院

今日（14日）早上7時03分，一輛的士在油塘茶果嶺道157號對開失事，直撞田螺車車尾。的士車頭摺曲，擋風玻璃碎裂，司機被困車內，由到場消防員救出，他左手受傷，胸口痛，隨後被送往伊利沙伯醫院治理；警方正調查意外成因。

車Cam直擊｜尖東車輛無鎖車門 2賊偷iPad 失主揚言12小時後報案

網上流傳一條影片，顯示兩名賊人昨晚（12日）11時許路經尖東加連威老道近科學館道，見到一輛停泊路邊的車輛未有鎖好車門，一人負責「睇水」，另一人開車門，取走車內一部iPad，得手後離開；其間有途人目擊案發經過。網民估計兩賊留意到該輛Tesla電動車倒後鏡未有對摺，相信司機未有鎖門，所以趁機犯案。

天文台料東北季候風、冷鋒下周壓境 本港氣溫降 分區跌穿2字頭

近日天氣明顯轉涼，天文台預料，本港下周一連六日將有一兩陣雨。另外，一股達強風程度的東北季候風，會在下周初至中期影響華南沿岸，至下周後期更有冷鋒殺到，市區最低氣溫將進一步下降至攝氏21度，部分新界地區更跌穿2字頭。

9號風球｜林超英爆Seed：若天文台解決所有問題 台長不如做特首

颱風「小犬」秋天來襲，天文台本周日（8日）晚發出今年第二個9號風球，不過事前僅提早15分鐘預告，其時唯一仍行駛的港鐵，即時停駛露天路段，不少人無法回家，機場滯留大批旅客。

觀塘「凱滙」墮平板拖把 跌落裕民坊公共運輸交匯處撃中男途人

今日（14日）中午12時15分，一名32歲男子途經觀塘裕民坊公共運輸交匯處出入口時，被一個平板拖把從天而降擊中，他臉和腳受傷，懷疑該拖把從裕民坊上蓋住宅大廈「凱滙」墮下，致電報警。事主清醒由救護員送往聯合醫院治理，事後保安員圍起涉事拖把，交由警方調查。

申領MPF移英港人回港被捕 廉署：有集團涉助申領人作假移居內地

近年不少港人移民，有網媒今日（13日）引述消息報道，有申請取回強積金（MPF）的移英港人，暑假回港期間被廉政公署拘捕。報道指，有移英港人透過英國永明金融安排，宣誓「永久離開香港」，中介會報稱申請人移居內地或其他城市，以辦理取回MPF手續。

福田免費巴士｜深圳福田歡樂購3條專線今開通！便利港人直達8商場

深圳福田口岸也新增3條免費巴士接駁專線，便利港人直達八大商場！此前深圳巴士集團推出「南山消費文旅專線」大受歡迎，福田口岸也在10月14日上午9時正式開通3條「福田歡樂購」免費接駁巴士專線，每逢假日（包括香港法定假期）、星期六及星期日營運，免費接駁巴士將持續到2024年1月

杭州亞運慶祝會｜李家超頒發表揚狀：健兒不屈不撓 說好香港故事

香港代表隊在今屆杭州亞運會獎牌數目創歷史新高，奪8金、16銀和29銅共53面獎牌，於獎牌榜排名第12。特區政府和港協暨奧委會今日（14日）下午在政府總部舉行香港代表團返港歡迎儀式，特首李家超、港協暨奧委會會長霍震霆、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等出席，李家超會向在賽事中獲獎的運動員頒發表揚狀。