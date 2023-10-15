楊潤雄指內地客減購物多深度遊　將於11月推廣廟街　類似海繽夜市

內地客來港消費模式改變，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（15日）在電視節目提到，八月的旅客數量已回復至疫情前的八九成，當中仍以內地客居多，初步也留意到內地客的消費模式改變，由以往的購物變成來港深度遊，「都係消費，只不過類別唔同咗，受惠嘅都唔同咗。」他續指，訪港旅客組合一直很多元，只是以往較易留意到名店外多人排隊，縱然現時這種情況減少，但他相信其他方面可以補足。



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄在無綫節目《講清講楚》表示，八月的旅客數量已回復至疫情前的八九成，當中仍以內地客居多，但整年計算，因今年首三月未恢復，旅客數量與疫情前仍有距離。

「都係消費，只不過類別唔同咗，受惠嘅都唔同咗。」

他又指，初步留意到內地客的消費模式改變，以往較多購物，會多買奢侈品、日用品，變成較多來港深度遊，主要來體驗香港的生活及文化，欣賞自然風景、夜景、參觀文化項目，「都係消費，只不過類別唔同咗，受惠嘅都唔同咗。」據當局初步觀察，內地客現時在人均消費、及平均逗留日數，與以往分別不大。

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名店外排隊減少 業界要留意作出調整

被問到內地客來深度遊的消費金額，始終與以往買奢侈品有差距，是否要上調訪港人數目標，楊潤雄回應指，旅遊業對整個經濟的推動，不止於購物，疫情前也有很多人來參與博覽、辦聚會等，旅客組合一直也多元，只是以往較易留意到名店外多人排隊，現時這種情況確實可能減少，但他相信其他方面可以補足，而業界也要留意旅客要求有改變，要因而作出調整。

他提到，當局有做其他宣傳，吸引其他地區的旅客來港，不過地理位置上，香港與內地鄰近，且文化、歷史上有獨特性，自然會吸引較多內地人來港。他指香港是好客之都，歡迎更多旅客來港，不過，以往旅客有時過度集中某些地區，會有擠迫感，強調在吸引旅客來港時，也要平衡對市民生活的影響。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片/余俊亮攝)

廟街推廣要平衡商戶及居民生活

就廟街發展，楊潤雄提到希望11月在廟街會有推廣，又指廟街一直有其特色，有睇掌、有表演等，希望透過重推地道美食、辦表演，重新展現該處的特色。但他續指，廟街也是住宿區，所以也要顧及居民的生活需要，呼籲商戶及居民「一人行一步」。

他指，廟街推廣活動的形式會類似海繽夜市，不過詳情仍在商討，活動會在周末或平日舉行、持續多久等問題會視乎需要，不過他期望可建立生態，未來會有人自發在廟街辦活動、做表演。

至於女人街、花園街會否有同類的推廣活動，楊潤雄則指女人街、花園街與廟街有分別，前兩者著種購物，如要推廣，需要先考慮其運作模式及特色。提到牌照活化的問題，楊潤雄指現時會先主力著力於推動生意。

未來考慮提供更多場地供青年人表演

楊潤雄又指，從推廣藝術的角度，也鼓勵容許更多人在街頭表演，惟香港地少人多，道路較窄，需要考慮安全問題，康文署則已有先導計劃開放戶外地方讓青年人表演，未來會考慮提供更多場地，也希望藉以推動更多機構願意提供更多私人場地。

政府近日也提出修例，放寬年輕人進入持牌桌球室的限制，楊潤雄稱修例放寬限制青少年進入持牌桌球室的時間、並將最低年齡限制下調，事前已與保安局及警務處商討及評估風險，如有需要，會更小心考慮桌球室的發牌條件。他又說，在過去20年，桌球運動發展有很大變化，不再只是娛樂，不少人都視之為可專注發展的一項運動。