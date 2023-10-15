近四成受訪者有意到內地安老　民建聯倡擴大醫療劵使用範圍

近年政府提倡退休長者到大灣區定居生活，民建聯於9月至10月期間以到大灣區安老為題電話隨機訪問了724位長者，調查結果指，有36.4%受訪者有意到內地安老；45.2%受訪者最關注的是醫療問題。組織建議，進一步擴大長者醫療劵使用範圍。



民建聯於9月至10月期間以到大灣區安老為題電話隨機訪問了724位長者，36.4%受訪者有意到內地安老。（民建聯提供）

在36.4%受訪者有意到內地安老的受訪者中，81.2%稱打算到廣東省養老。民建聯指，根據國務院全國人口普查資料，2021 年居住在內地 31 個省份，並接受普查登記的香港居民有 371,380 人，較 2010 年的 234,829 人增長了 136,551 人，反映到內地居住正逐漸成為趨勢。

只有36.4%受訪者有意到內地安老，其中81.2%受訪者指，打算到廣東省養老。（民建聯提供）

接近一半受訪者指，從沒想過到內地養老。其中共45.2%受訪者指，考慮是否返內地養老時，醫療問題為最主要考慮因素，其次為生活費是否足夠，佔13.8%。

共60%受訪者指，並不知道無輪候資助院舍時可選擇位於廣東省的資助院舍，同時，共68.6%的受訪者指，並不會考慮到內地資助院舍居住。

接近一半受訪者指，從沒想過到內地養老 ，其中共45.2%受訪者指，考慮是否返內地養老時，醫療問題為最主要考慮因素。（民建聯提供）

倡醫療劵擴至住院服務及日間手術程序

民建聯建議推進「醫養結合」發展，包括進一步擴大長者醫療劵使用範圍，適用範圍也擴至住院服務及日間手術程序等，以及擴大「港澳藥械通」適用的指定醫院或醫療機構；設立跨境救護車醫院對內地指定醫院的「點對點」急救模式，快推展醫療病歷互通系統，擴大可以互通資料範圍，包括互通放射影像，化驗結果資料，以強化個人的醫療病歷涵蓋範圍。

針對有退休長者擔心在內地安老可能會面對生活費不足的問題，組織建議，透過行政手續或在內地不同城市設立支援點，擴大現有福利措施的可攜性，例如讓綜援長者 的受助人仍能與本地長者一樣，享用綜援金內的特別津貼或其他消耗品現金資助。