消委會｜14款五星朱古力　Valor黑朱古力、Milka牛奶朱古力最抵食

在最新一期《選擇》月刊，消委會選購市面29款朱古力，當中共有14款朱古力總評獲五星，價錢亦有平有貴。



在獲評五星的黑朱古力中，Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate、及Valor 70% Dark Chocolate No Sugar Added每100克平均售價為2.9元，屬黑朱古力中最抵食，後者更在所有細項評分中全獲五星。



至於牛奶朱古力，則以Milka Alpine Milk Bar每100克平均售價最低，只需一元。其次是Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified)，每100克平均售價為1.2元。



▼總評獲五星的黑朱古力▼



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消委會選購市面29款朱古力，有14款朱古力總評獲五星，黑朱古力、及牛奶朱古力各佔七款。總評獲五星的黑朱古力包括：

産品名稱／聲稱來源地／大約零售價（港元）／每100克平均售價（港元）

Divine Deliciously Smooth Dark Chocolate 70% Cocoa／德國／$40／$4.4

Meurisse Dark Chocolate from Papua New Guinea 73% Cacao／比利時／$75／$7.5

Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate／德國／$28.8／$2.9

La Maison Du Chocolat Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin／法國／$158／$21.1

Ghirardelli Intense Dark 72% Cacao Dark Chocolate／美國／$45.5／$4.6

Venchi Montezuma Nibs 75% Cocoa Extra Dark Chocolate with Roasted Cocoa Nibs／意利利／$95／$13.6

Valor 70% Dark Chocolate No Sugar Added／西班牙／$28.9／$2.9



在上述七款黑朱古力中，Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate、及Valor 70% Dark Chocolate No Sugar Added每100克平均售價為2.9元，屬黑朱古力中最抵食。Valor 的70%黑朱古力在污染物測試、營養標籤相關資料及測試中均全獲五星。

至於牛奶朱古力，在消委會搜購的9款牛奶朱古力，也有7款的總評獲五星：

産品名稱／聲稱來源地／大約零售價（港元）／每100克平均售價（港元）

Lindt Swiss Classic Swiss Milk Chocolate／瑞士／$23.6／$2.4

Jacquot Milk Chocolate Bar／法國／$16.9／$1.7

Milka Alpine Milk Bar／瑞士／$10／$1.0

Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified)牛奶朱古力獲UTZ認證／西班牙／$12／$1.2

Feodora Deluxe Chocolate Superior Milk Chocolate with 37% Cocoa／波蘭／$158／$7.5

Coles Belgian Milk Chocolate／比利時／$29.9／$1.5

Meadows Belgian Milk Chocolate／比利時／$25／$1.3



七款牛奶朱古力中，Milka Alpine Milk Bar售價最低，只售10元，其每100克平均售價低至一元。Milka這款牛奶朱古力也在各細項中全獲評五星。

另一款平價五星牛奶朱古力則是Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified)，其售價為12元，每100克平均售價為1.2元，不過這款牛奶朱古力的營養標籤評分中只獲四星半。

▼總評獲五星的牛奶朱古力▼



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消委會也提醒市民，朱古力可以成為健康飲食的一部份，惟不宜經常食用，過量進食，或會引致肥胖及相關的代謝疾病。該會建議：

● 每周朱古力的攝取量應限制在100克以下

● 應選擇可可含量較高（如>70%）的黑朱古力，以攝取有益健康的多酚類化合物

● 留意營養標籤

● 宜選擇成分較簡單及較少添加物的朱古力

