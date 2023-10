消委會｜14款五星朱古力　Valor黑朱古力、Milka牛奶朱古力最抵食

在最新一期《選擇》月刊,消委會選購市面29款朱古力,當中共有14款朱古力總評獲五星,價錢亦有平有貴。



在獲評五星的黑朱古力中,Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate、及Valor 70% Dark Chocolate No Sugar Added每100克平均售價為2.9元,屬黑朱古力中最抵食,後者更在所有細項評分中全獲五星。



至於牛奶朱古力,則以Milka Alpine Milk Bar每100克平均售價最低,只需一元。其次是Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified),每100克平均售價為1.2元。



▼總評獲五星的黑朱古力▼



+ 2

消委會選購市面29款朱古力,有14款朱古力總評獲五星,黑朱古力、及牛奶朱古力各佔七款。總評獲五星的黑朱古力包括:

産品名稱/聲稱來源地/大約零售價(港元)/每100克平均售價(港元)

Divine Deliciously Smooth Dark Chocolate 70% Cocoa/德國/$40/$4.4

Meurisse Dark Chocolate from Papua New Guinea 73% Cacao/比利時/$75/$7.5

Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate/德國/$28.8/$2.9

La Maison Du Chocolat Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin/法國/$158/$21.1

Ghirardelli Intense Dark 72% Cacao Dark Chocolate/美國/$45.5/$4.6

Venchi Montezuma Nibs 75% Cocoa Extra Dark Chocolate with Roasted Cocoa Nibs/意利利/$95/$13.6

Valor 70% Dark Chocolate No Sugar Added/西班牙/$28.9/$2.9



在上述七款黑朱古力中,Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate、及Valor 70% Dark Chocolate No Sugar Added每100克平均售價為2.9元,屬黑朱古力中最抵食。Valor 的70%黑朱古力在污染物測試、營養標籤相關資料及測試中均全獲五星。

至於牛奶朱古力,在消委會搜購的9款牛奶朱古力,也有7款的總評獲五星:

産品名稱/聲稱來源地/大約零售價(港元)/每100克平均售價(港元)

Lindt Swiss Classic Swiss Milk Chocolate/瑞士/$23.6/$2.4

Jacquot Milk Chocolate Bar/法國/$16.9/$1.7

Milka Alpine Milk Bar/瑞士/$10/$1.0

Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified)牛奶朱古力獲UTZ認證/西班牙/$12/$1.2

Feodora Deluxe Chocolate Superior Milk Chocolate with 37% Cocoa/波蘭/$158/$7.5

Coles Belgian Milk Chocolate/比利時/$29.9/$1.5

Meadows Belgian Milk Chocolate/比利時/$25/$1.3



七款牛奶朱古力中,Milka Alpine Milk Bar售價最低,只售10元,其每100克平均售價低至一元。Milka這款牛奶朱古力也在各細項中全獲評五星。

另一款平價五星牛奶朱古力則是Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified),其售價為12元,每100克平均售價為1.2元,不過這款牛奶朱古力的營養標籤評分中只獲四星半。

▼總評獲五星的牛奶朱古力▼



+ 1

消委會也提醒市民,朱古力可以成為健康飲食的一部份,惟不宜經常食用,過量進食,或會引致肥胖及相關的代謝疾病。該會建議:

● 每周朱古力的攝取量應限制在100克以下

● 應選擇可可含量較高(如>70%)的黑朱古力,以攝取有益健康的多酚類化合物

● 留意營養標籤

● 宜選擇成分較簡單及較少添加物的朱古力