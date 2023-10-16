大灣區互聯共創研討會　胡建民︰政府四方面工作成果豐碩

近年大灣區與香港的聯繫不斷加強，《香港01》今日（16日）舉辦「大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮」。政制及內地事務局副局長胡建民致辭時表示，特區政府的相關工作分為四方面，包括加強頂層領導力量、堅持以創新引領發展、引資聚才，以及發揮香港「引進來，走出去」的雙向平台角色，至今已獲豐碩的成果。



▼2023.10.16 《香港01》舉辦「大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮」▼



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「融入國家發展大局督導組」採取三重推進模式

「大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮」匯聚多位商界領袖及業界精英，並交流經貿議題的心得。政制及內地事務局副局長胡建民致辭時表示，大灣區人口逾8,600萬，地區生產總值達13萬億人民幣，相當於全球第10大經濟體。他引述國家主席習近平指，希望外國投資者可抓緊機會到大灣區發展，因此特區政府會全力協助灣區城市通過香港與世界接軌。

胡建民表示，特區政府的工作分為四方面。第一為加強頂層領導力量，主動對接國家戰略，例如今屆政府已迅速成立由特首李家超親自領導的「融入國家發展大局督導組」，並經過大半年的深耕細作後，行政管理上已形成「1+3」頂層領導架構，並採取三重推進模式，即調研、統籌協調、監察落實，以不斷尋求政策的創新及突破。

胡建民又指，至今各項政策成果頗為豐碩，例如今年5月啟動金融市場的互聯互通，深圳市人民政府更連續3年在港發行離岸人民幣債券等，鞏固香港國際金融中心的地位，及提升香港作為全球離岸人民幣的樞紐角色；粵港澳政府亦在今年4月簽署合作備忘錄，措施包括大灣區律師執業考試的執業經歷門檻，由5年降至3年、大灣區青年就業計劃恆常化及港車北上等。

政府過去數年投入近2000億元發展創科

第二方面為堅持以創新引領發展 。胡建民表示科技創新為塑造發展新動能的重要引擎，香港擁有5所全球百強的大學，基礎科研實力深厚，政府過去數年已投入近2,000億元，用以提升科研設施及資助研發活動等，並積極吸引重點企業在港落戶，壯大創科生態的發展，今年8月中央政府更公布「河套深港科技合作區發展規劃」，為兩地建設河套注入新動能。

30間企業投資逾300億元、創造逾1萬個就業機會

第三方面為引資聚才，胡建民指自去年底採取更進取的「搶企業、搶人才」措施，所成立的引進重點企業辦公室，已接觸逾200間企業，目前已有30間企業在港落戶或拓展業務，涵蓋生命健康科技、人工智慧及數據科學、金融科技、先進製造與新能源技術策略產業等。他指，該批企業處於領先行業領先地位，未來共投資逾300億港元，創造逾1萬個就業機會，並可發揮群聚效應，吸引更多優質企業來港落戶。

截至9月底「高才通」批出3.9萬宗申請

胡建民續指，特區政府亦推出一系列措施，如「高才通」，並在今年5月擴大人才清單，由13項專業增至51項，包括商業支援、創意產業、金融服務與創科等，配合香港發展及大灣區的需要；政府亦在2022年底推立人才服務窗口的網上平台，向有意來港的人才提供一站式服務。他認為上述措施至今取得不錯的成果，直至今年9月底，各項計劃共收到16萬宗及批出10萬宗，其中「高才通」反應熱烈，收逾5萬宗及批出3.9萬宗申請。

發揮「超級聯繫人」作用為大灣區開闢國際市場

第四方面為發揮香港「引進來，走出去」的雙向平台角色，胡建民認為在一國兩制的優勢下，香港享有背靠祖國聯通世界的優勢，指香港會發揮「超級聯繫人」的作用，與大灣區合作開闢國際市場，例如今年9月初在德國慕尼黑舉辦「粵港澳大灣區歐洲經貿合作交流會」，向當地企業推廣發展機遇。他表示會繼續「說好灣區的故事」，讓全世界得知大灣區的機遇無限。

政制及內地事務局副局長胡建民（左）、《香港01》首席媒體戰略官馮德雄（右）今日出席《香港01》「大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮」。（蘇煒然攝）

《香港01》數據發現「大灣區」及「深圳」搜尋量急飆

《香港01》首席媒體戰略官馮德雄致辭時表示，自內地與香港兩地恢復通關後，《香港01》的網站及APP發現，「大灣區」及「深圳」兩個關鍵詞的搜尋量急飆，部份文章的瀏覽量與蔡天鳳案的報道相若，當中包括《大灣區屋租愈來愈貴？打工仔買露營車住稱好處多：行3分鐘到公司》、《瘋傳「香港人北上攻略」 配眼鏡訂生日蛋糕玩刮刮樂看呆深圳人》。

馮德雄指，數據可反映大灣區的互聯互通的勢頭強勁，又認為港深兩種不同制度可補長取短，制定有利於創科的政策規劃，故期待未來的發展前景。他亦指，兩地的河套發展「大大話話講咗30幾年」，惟一直未取得具體成果，正因拘泥於固有的邊境及禁區思維的自我設限，因此《香港01》主張摒棄區隔的想法，主動融入大灣區發展。他並期望下周公布的《施政報告》，將有更多積極進取的舉措，為兩地增加發展動力。