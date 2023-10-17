單車節｜「騎兵」送外賣從點頭之交漸成好友　相約出戰50公里賽事

新冠疫情爆發後，港人轉用外賣平台，大批綽號「步兵」或「騎兵」的外賣送遞員，在大街小巷穿梭。三名戶戶送「騎兵」因活躍於九龍東送外賣而結識，並漸漸由點頭之交，再成為知心車友，間中相約圍繞九龍及新界踩一圈100公里。



他們今年首次報名參加旅發局舉辦的單車節，希望發揮「騎兵」的優勢，挑戰自己；其中一名「騎兵」目標於1.5小時內完成賽事。



▼2022年 12月18日 香港單車節復辦▼



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做騎兵賺外快識到車友 閒時相約環繞「大冷」單車遊

疫情期間不少行業工作量大減，其中從事平面設計師的John，為幫補生計擔任外賣送遞員。雖然他最開始只視單車為代步工具，豈料後來「愈踩愈享受」。他表示，設計師經常追趕死線，工作壓力沉重，惟踩單車送外賣時，卻意外可紓壓及放空，更可賺取額外收入，寓工作於娛樂。

John其後便經常踩著摺疊單車，穿梭九龍東區的大街小巷，某日便在等待外賣訂單時，認識到同樣賺外快的Stephen，期間二人不時交換單車心得，漸漸由點頭之交變成知心車友，閒時更相約環繞「大冷」單車遊，即由九龍灣出發，途經屯門、上水、大埔，圍繞九龍及新界一圈，路程約100公里。

送外賣時間外會抽空練習 有信心限時內完成賽事

他們除了踩單車外，亦逐步開始接觸維修改裝單車。John解釋，由於車胎損耗過快，經常需要花錢更換，因此為了節省維修費用，他鑽研單車的知識，在網上觀看教學影片，發現原來單車每個部份均可改裝，例如改裝成更輕的車架，可更順暢地踩單車。

後來再有「騎兵」得悉單車節即將舉行後，二話不說參加50公里賽事。惟該項目規定參賽者需在2小時40分鐘內完成，建議平均時速達29公里。他們雖然工作忙碌，但均表示除了送外賣外，亦會盡量抽空練習，並相信其豐富的經驗，可在限時內完成賽事。

對一同參加單車比賽感難得︰平日送外賣經常喺路途上碰面

John表示，「三橋三隧」平時只准汽車行駛，難得單車節開放路段可盡程馳騁，早已準備運動相機，屆時將拍下整個過程及享受沿途風光。他過往亦曾參加欣澳舉行的摺疊單車比賽，更獲得亞軍。但他自言公路車經驗略為不足，目標緊隨Stephen的車尾，更笑指可協助他破風（抵擋風阻）。

至於Stephen本來已是公路單車迷，他將帶同自行組裝的公路車出戰，期望可挑戰自己，目標於1.5小時內完成賽事。「平日因為送外賣經常喺路途上碰面，今次係首次同場參加大型單車活動，機會難得。」