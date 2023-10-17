HKJunkCall：首9月接16萬人對人促銷電話匯報增8成　促立法規管

推銷電話嚴重滋擾市民日常生活，HKJunkCall創辦人胡文翰今日（17日）表示，今年1至9月共接獲16萬次人對人促銷電話匯報，按年增加8成，亦已較去年全年總數12.9萬次增加26%，其中財務借貸電話較多，而大陸地產及體檢電話則是疫情後才冒頭。他建議政府應考慮立法，包括應設立傳呼中心（call center）登記制度，以及釐清聘用推銷電話企業的權責等。



香港客戶中心協會執行總監陳建年則表示，與商經局之間就推銷電話的實務守則是恆之有效，但因守則屬自願性質，未必所有企業跟足。他又說倘立法可幫助市民不會逢3字頭電話拒聽，業界也同意立法。



政府宣布3月1日起撒銷口罩令。（資料圖片／張浩維攝）

HKJunkCall創辦人胡文翰今早在電台節目表示，自從疫情復常後，各項經濟恢復，今年1至9月網站共接獲16萬人對人促銷電話匯報，較去年同期的9萬增加接近8成，當中財務借貸持續較多，但大陸地產及體檢電話也開始冒頭，且佔比不少。他提到近年詐騙電話上升趨勢強勁，由去年7月至今，網站接獲6成匯報是詐騙電話，4成是推銷電話。

他又說，網站數字全部由市民主動匯報，已排除自動匯報或不清楚的數字，故相信實際數字或更多，甚至可以乘以20。他稱聽到有朋友願意接受財務借貸電話服務，認為利率較少，且電話打來「無咁尷尬」，相信該些推銷電話有一定成效。

對於商經局指今年首7個月接獲投訴，由2016年600多宗跌至今年首7個月174宗，胡文翰認為，並非促銷電話數字下降，而是市民不知可投訴，且投訴方式較複雜，才顯得數字下跌。

HKJunkCall創辦人胡文翰。（資料圖片/馬煒傑攝）

他說，現時隨機撥打（cold call）許多時候運作並不在香港，而在鄰近地方，甚至會利用技術，例如互動式推銷，「好似有人講，但其實係錄音」，故會有投放資源減少但電話數量上升的情況，造成滋擾也更多。

政府2019年曾提出監管人對人促銷電話立法框架，但至今未有時間表。胡指，立法是社會共識，過往調查也顯示逾9成市民希望立法，甚至立法會議員也收不少推銷電話，業界近年亦發現cold call問題影響日常與客戶電話，「立唔立法都好，裝返個APP，唔聽2、3字頭係危險嘅。」

他認為，當局不應知難退卻，強調任何法例都會有技術困難，目前有工作可作，例如call center應設有登記制度，「我管理網站10幾年，都冇辦法知係咩公司、咩操作」，認為要有權責制度，監管聘請該些推銷電話公司的企業等。

香港客戶中心協會執行總監陳建年。（資料圖片／陳彥婷攝）

香港客戶中心協會執行總監陳建年則表示，業界與商經局間有實務守則，列明多個規列，如早上9時至晚上9時才可撥打、對方不願接受，相關機構要在7日內移除對放電話資料等。他稱守則恆之有效，不少大企業也有跟從，但始終屬自願性質，未必所有公司都有跟足。

他又說，市民未必可分清推銷及詐騙電話，故遇到詐騙電話便匯報為推銷電話，強調撇除該些數字後，相關推銷電話其實是正常運作。他又說業界最初反對一刀切立法監管所有行業的cold call，但倘若立法可幫助市民不會逢3字頭電話不接，以及可隔除詐騙電話，業界不會反對。