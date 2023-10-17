同性配偶被排除公共房屋政策被裁違憲　房委會提上訴被駁回

兩名同性配偶欲以家庭成員作公屋及居屋申請時，房委會拒接納他們成為單位合資格的住戶，他們認為政策存在不公及違憲，早前提出司法覆核被裁定勝訴。房委會就兩宗司法覆核案提出上訴，上訴庭今(17日)頒下判辭，駁回房委會的上訴，意即維持原審裁定兩名同性配偶勝訴的裁決。



公屋案：原審官裁同性與異性結合存不同待遇

是次共涉及兩宗案件，就申請公屋案，男申請人Nick Infinger和丈夫在加拿大結婚後，在港以「一般家庭」身份申請公屋，惟答辯人房委會指申請不符「夫婦」定義，拒絕其申請。案件在原訟庭聆訊時，原審法官認為房委會的做法，確令同性與異性「夫婦」存在不同待遇，有違公平原則，故裁定申請人勝訴。

申請人李亦豪(右)代表其已逝世的丈夫吳翰林繼續訴訟。(李慧娜攝)

居屋案：原審官指不應因性取向受到歧視

在另一完涉及居屋的案件，申請人李亦豪和丈夫在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李無法加入丈夫的居屋單位成為住戶。該案原由李的丈夫提出司法覆核，但其丈夫去世後，李取替亡夫成為申請人。原訟庭法官認為，憲法雖然保護異性婚姻，但不代表個人會因其性取向而受到歧視，亦不等於可以歧視同性配偶，且同性及異性婚姻均對房屋及聯名置業有同樣需求，認為政策屬違憲，裁定男同志勝訴。

房委會在兩案中均被裁定敗訴，會方早前兩案一同提出上訴，兩案的申請均被駁回。

前民陣召集人岑子杰上月就同性婚姻提司法覆核獲部份勝訴，同志平權組織曾形容是重大勝利。(資料圖片)

終院早前裁定港府未提供途徑承認同性配偶屬違憲

近年爭取同性配偶平權的案件，漸獲法庭確認，其中一單較觸目的案件，是由關注同志權益的前民陣召集人岑子杰提出，他指同性與異性伴侶關係本質沒有差別，若港府將同性婚姻排除在外，或會令人覺得兩種關係並不平等同性婚姻的議題提出司法覆核。終審法院上月5日作終極裁決，裁定港府沒有提供其他替代途徑承認同性配偶屬違憲，裁定岑部份勝訴。同志平樣組織為岑的案件屬重大勝利。而本上訴聆訊時，法官亦曾言會待岑案裁決才頒下裁決。

案件編號：CACV81/2020、CACV362/2021