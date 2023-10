為以軍侵加沙辯護　以色列駐香港總領事：目標逐出哈馬斯並終戰

巴勒斯坦極端組織「哈馬斯」(Hamas)本月7日突襲以色列,利用密集火箭攻勢,武裝份子同時潛入多個城鎮,展開屠殺與綁架軍民的行動。以色列政府翌日(8日)正式向哈馬斯宣戰,以軍其後向哈馬斯進行報復式反擊,準備在加沙地區展開地面行動,揚言殲滅哈馬斯。以巴爆發新一輪衝突,導致加沙地區大批民眾流離失所。



以色列駐香港總領事館藍天銘(Amir Lati)今日(17)會見香港傳媒,展示戰場上屍橫遍野的影片及相片,形容現在加沙地區發生「一場為了生存而進行的戰爭」(it is a war for our very existence) 。他形容哈馬斯為「恐怖分子」,強調以色列不是要和巴勒斯坦人戰爭,而是與「恐怖分子」戰爭,以色列有權利及義務去採用必要的行動保護他們的民眾,守護人民及邊界是每個國家基本的行動。



他強調,以色列只有一個目標,就是哈馬斯不再控制加沙地區,結束戰爭。



以色列駐香港總領事館藍天銘今早於領事館舉行記者會,一開始先播放當地屍橫遍野的片段及相片,他稱這些片段均是由當地人民親自紀錄,部份被上載至社交網站。他形容現在加沙地區發生的事情是「一場為了生存而進行的戰爭」(it is a war for our very existence) 。

他在其發言之中多次形容哈馬斯為「恐怖分子」,強調以色列不是要和巴勒斯坦人戰爭,而是與「恐怖分子」戰爭,以色列有權利及義務去採用必要的行動保護他們的民眾,又指守護人民及邊界是每個國家基本的行動。

雙方衝突發生超過一周,已有數以千計的以色列人民及巴勒斯坦人死亡。如今以色列要求加沙居民撤至南部,戰爭一觸即發,被問及官方如何確保人民的安全,藍天銘重申,以色列是希望破壞哈馬斯的基礎設施,無意破壞其他平民設施。

他說,以色列只是希望打擊巴勒斯坦的「恐怖組織」,並不想延伸至宗教迫害或種族歧視。

他表示,不希望衝突擴大至其他地區,但如果以色列受到来自其他地區的挑戰和攻擊,以色列有辦法對他們進行嚴格控制。被問及預計這場戰爭將會持續多久,他表示,不希望為這場戰爭定立任何時間,只是希望可以確保人質可以安全地回家。

談及「兩國方案」,藍天銘說,哈馬斯對於「兩國方案」 沒有任何計劃,批評哈馬斯只有一個計劃,就是想摧毁以色列。他又指,以色列只有一個目標,就是哈馬斯不再控制加沙地區,結束戰爭。

至於中國對以色列的支持是否足夠,藍天銘稱,他已於中國居住共11年,其中9年身處內地,他深知兩國人民長久歷史以來均互相尊重,並擁有共同價值觀。

早前一名以色列駐中國大使館的外交官在北京遭人襲擊,藍表示,對他本人和他的家人而言,香港及內地均是安全的地方,但這件事讓人不安。

被問及有否任何說話對在港的穆斯林說,藍天銘指,今次戰爭是針對「恐怖組織」,並非其他人或者針對其他宗教。至於在港的以色列人,藍天銘指,這件事是一場國家悲劇,為其國民永遠不會忘記的日子,相信大家都會又相同感受,如果他們有任何需要,領事館可以為他們提供協助。