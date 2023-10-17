交通補貼特別措施完結 下月起乘車逾$400始獲補貼 補貼上限$400
撰文：陶嘉心
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運輸署今日（17日）宣布，公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施將於10月31日屆滿，由11月1日起，政府會為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月400元為上限。
公共交通費用補貼計臨時特別措施是於去年5月起推出，目前是為讓更多市民可在疫情期間受惠，當時將每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，並將每月補貼上限暫時由400元提高至500元。
公共交通費用補貼計劃由上屆政府推出，最初是每月公共交通開支如超出400元，政府會為超出的開支提供三分之一的補貼，每月領取上限400元，其後在疫情期間推出臨時特別措施，降低領取門檻由400元放寬至200元，補貼上限由400元提高至500元，今年財政預算案延長臨時措施至本月31日，預料額外開支約10億元，每月惠及350萬市民。
林世雄曾指計劃的經常開支每年逾30億元
運輸署本月初曾回覆稱說，補貼涉及公帑的運用，政府在考慮計劃的長遠安排時，須在審慎理財的大前提下，小心平衡各方面的考量，確保公帑運用得宜。運輸及物流局局長林世雄早前表示，交通補貼計劃受惠人數眾多，即使未計臨時特別措施開支，每年這項計劃的經常開支已超過30億元，會謹慎平衡各項考慮因素決定。