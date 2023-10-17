交通補貼特別措施完結　下月起乘車逾$400始獲補貼　補貼上限$400

運輸署今日（17日）宣布，公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施將於10月31日屆滿，由11月1日起，政府會為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月400元為上限。



公共交通費用補貼計臨時特別措施是於去年5月起推出，目前是為讓更多市民可在疫情期間受惠，當時將每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，並將每月補貼上限暫時由400元提高至500元。



運輸署今年4月28日表示再度延長公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施六個月至本月月31日。（資料圖片）

公共交通費用補貼計劃由上屆政府推出，最初是每月公共交通開支如超出400元，政府會為超出的開支提供三分之一的補貼，每月領取上限400元，其後在疫情期間推出臨時特別措施，降低領取門檻由400元放寬至200元，補貼上限由400元提高至500元，今年財政預算案延長臨時措施至本月31日，預料額外開支約10億元，每月惠及350萬市民。

林世雄曾指計劃的經常開支每年逾30億元

運輸署本月初曾回覆稱說，補貼涉及公帑的運用，政府在考慮計劃的長遠安排時，須在審慎理財的大前提下，小心平衡各方面的考量，確保公帑運用得宜。運輸及物流局局長林世雄早前表示，交通補貼計劃受惠人數眾多，即使未計臨時特別措施開支，每年這項計劃的經常開支已超過30億元，會謹慎平衡各項考慮因素決定。