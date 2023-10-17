今日必看8分鐘｜愛東邨百厭柴犬危站｜外賣員搭港鐵運食物無包好

筲箕灣愛東邨百厭柴犬危站簷篷 消防成功拯救 半百街坊拍手歡呼

今日（17日）中午12時13分，一隻黑色柴犬被發現在筲箕灣愛東邨愛澤樓4樓外牆簷篷徘徊，險象環生。簷篷只約兩呎濶，柴犬不時左右張望，網民稱牠試圖爬入屋，似乎也知道情況危險。警方及消防員接報到場，同時通知愛護動物協會協助。

前區議員朱江瑋被捕 涉未註冊推銷強積金計劃 警持手令搜屋

消息指，被DQ的前油尖旺區議員朱江瑋，涉嫌違反香港法例第485章強制性公積金計劃條例34L條，即未註冊而推銷強積金計劃，今日（17日）上午被警方拘捕。中午12時20分左右，警方將他帶到觀塘道宏利廣場一寫字樓搜證，至近下午2時才離開。朱江瑋隨後被帶到旺角W Plaza一間零售店問話並紀錄資料，逗留10多分鐘後離開。下午2時40分，警方將朱帶到大角咀福強工業大廈調查，逗留約半小時後離去。

跑馬地男子被瓦片碎片擊中頭部 送院治理

今日（17日）上午11時37分，一名撐拐杖的七旬翁，行經跑馬地山村道49號一幢大廈對開，被從天而降的瓦片碎片擊中，頭部受傷，由救護車送往律敦治醫院治理。

紅山半島｜特首顧問團查毅超涉霸官地、僭建 高空圖揭購入後興建

今年9月一場世紀暴雨引發的山泥傾瀉，揭發港島大潭豪宅紅山半島多間獨立屋涉僭建霸官地。《香港01》發現，特首顧問團成員查毅超的獨立屋，亦疑涉嫌僭建及霸官地建花園。記者曾向查毅超一方查詢，但多日都不獲回覆；屋宇署則指沒有補充。

HKJunkCall首9月接16萬人對人促銷電話增8成 消委會促立法規管

推銷電話嚴重滋擾市民日常生活，HKJunkCall創辦人胡文翰今日（17日）表示，今年1至9月共接獲16萬次人對人促銷電話匯報，按年增加8成，亦已較去年全年總數12.9萬次增加26%，其中財務借貸電話較多，而大陸地產及體檢電話則是疫情後才冒頭。他建議政府應考慮立法，包括應設立傳呼中心（call center）登記制度，以及釐清聘用推銷電話企業的權責等。

歐洲議會專門列車大擺烏龍 轉錯線把眾人送往迪士尼樂園

歐洲議會專門列車擺烏龍！一架原定搭載歐洲議員，從布魯塞爾前往斯特拉斯堡的列車，因為信號故障關係轉錯線，把眾人帶到又稱為「夢幻國度」的巴黎迪士尼樂園。

最癲外賣！港鐵變外賣車？ 面盆咁大串燒美食無遮掩 網民：食塵

送外賣也要注意衞生！本港多個地區群組下午瘋傳1組「最強外賣速遞」照片，見到2名疑似外賣員乘搭港鐵運送一大盤食物外賣，疑似是印尼慶祝生日用的傳統食盤「生日尖塔飯」，但竟然沒有用蓋或保鮮紙等包裹好，任由食物與空氣接觸，相當不衞生。