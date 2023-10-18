直播｜精進建築工程發生奪命意外被「釘牌」　5個私人項目受影響

政府認可承建商之一的精進建築工程有限公司，去年涉及一宗致命工業意外，位於油塘東源街地盤工人被巨型工字鐵壓死。發展局局長甯漢豪聯同屋宇署署長余寶美，今日（18日）下午宣布，拒絕批出續期申請，由11月16日起生效。有五個私人發展商項目受影響，總共涉及約4,900個項目。



發展局局長甯漢豪表示，精進建築工程有限公司涉及去年12月油塘工字鐵下塌奪命意外，該公司作為一般承建商註冊於去年12月屆滿，並已轉交承建商事務委員會進行面試及評審，委員會經考慮後決定拒絕其申請，今早已通知相關承建商及持份者等。

甯漢豪指，由11月16日起，精進建築工程有限公司會從一般承建商名冊除名，當日起承建商不可再進行任何建築工程，今日起計有一個月計處理手上工程善後工作。有五個私人發展商項目受影響，總共涉及約4,900個項目。

甯漢豪表示，據知涉事承建商手上有5個新私人住宅及商住發展項目，合共4,900個住宅單位，當中有3項目、近1,700個單位已以樓花形式出售；另承辦一項較小規模的休憇設施。她指發展商可用餘下一個月時間，安排承建商接手。

她強調今次安排雖可能帶來不便，但政府需在保障安全及便利工程間平衡，並確保續期制度發揮把關作用，確保有能力勝任及符規承辦商才可獲續期。

她指過去也有承辦商不獲續期，但只要相關發展商及認可人士把握一個月時間，盡快委任其他承辦商接手，相信進度影響是可控，且距離樓花交樓仍有時間，相信發展商可按合約處理到

▼2023年10月10日 精進建築佐敦渡華道4號消防局地盤工業意外▼



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正處理同系精進建築續牌申請

甯漢豪表示，與精進建築工程同屬興聯集團的精進建築有限公司，涉及去年安達臣道項目三人死亡意外及本月佐敦渡華道4號消防局地盤工業意外一名工人死亡事故，其牌照今年4月到期，正處理其續牌申請。

她稱，屋宇署正整理相關意外資料，予委員會評審處理其申請，並強調處理續期申請只屬跟進的一環，目前勞工處及屋宇署已就安達臣道意外提出檢控，發展局上星期已表示進一步表示暫停其投標政府工程資格至2024年12月底，並採取進一步行動。

▼2022年9月7日 精進建築安達臣道項目三人死亡意外▼



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▼2020年7月20日 精進建築九龍灣地盤男工人觸電死亡▼

