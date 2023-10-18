今日必看8分鐘｜ 赤膊男亞皆老街擋路兩小時｜青衣貨Van撼巴士

旺角亞皆老街赤膊男 站吊臂上擋路兩小時 西行線一度全封

今日（18日）早上9時13分，一名赤膊上身的男子在旺角亞皆老街近花園街，突然爬上一輛載有建築材料及重型機器的吊臂車上，隨手拿起一條喉管揮動。警方談判專家到場遊說，消防員亦在場開氣墊，但赤膊男完全不理會，亞皆老街西行線一段要全線封閉，直至早上11時15分，赤膊男情緒激動，失足跌落約4米下地面，被制服送院。

精進建築工程發生奪命意外被「釘牌」 5個私人項目受影響

政府認可承建商之一的精進建築工程有限公司，去年涉及一宗致命工業意外，位於油塘東源街地盤工人被巨型工字鐵壓死。發展局局長甯漢豪聯同屋宇署署長余寶美，今日（18日）下午宣布，拒絕批出續期申請，由11月16日起生效。有五個私人發展商項目受影響，總共涉及約4,900個私人住宅單位。相關獲授權簽署人會記錄在案，若有新申請會把關，考慮其是否合適

精進工程釘牌｜工字鐵壓斃丈夫 遺孀嘆﹕認同釘牌但未能還其公道

「精進建築工程有限公司」去年涉及一宗致命工業意外，位於油塘東源街地盤一名男工被巨型工字鐵壓死。今午（18日）發展局局長甯漢豪聯同屋宇署署長余寶美，宣佈拒絕批其續期申請，由11月16日起生效。死者55歲鐵器工人陸偉英的遺孀，認同政府拒絕續牌的做法，但表示即使該建築公司遭「釘牌」亦未能還她一個公道，她無奈嘆稱：「只係想知整件意外發生過程，咁就可以還我公道啦」。

銅鑼灣I-PRIMO婚戒專門店遇竊 男子扮客偷兩粒共$30萬元鑽石逃去

今日（18日）中午12時16分，一名男子戴着口罩，到銅鑼灣記利佐治街Fashion Walk商場內的日本訂製婚戒專門店I-PRIMO佯裝購物，要求女職員展示鑽石給他選購。女職員一打開飾櫃，男匪立即露出賊相伸手偷去飾櫃內，兩粒共值30萬元的鑽石，逃去無蹤。職員事後發現，連忙致電報警。

英皇大廈火警｜22歲孝順仔昏迷兩周亡 母難釋懷：上天係咪咁不公

北角英皇大廈上月27日一個「一劏四」劏房單位失火，造成三死一傷。起火的A室男住客林子瑜年僅22歲，留院搶救逾兩周後回天乏術，本月13日宣告不治。在林母眼中，子瑜是乖巧善良的孝順仔，怎料遭逢橫禍，英年早逝，她痛心稱﹕「點解呢啲咁不幸會發生喺佢身上，上天係咪咁不公呢？」如今她只希望能夠還原事情真相，究竟子瑜何以未有逃離單位，而是昏迷於鄰居房間內，「佢可能冇諗到濃煙咁勁，以為自己無燒傷好僥倖，不如叫埋其他人走」。

青衣速遞公司客貨車剷路壆越線撼巴士 客貨車乘客送院不治

今日（18日）上午10時57分，青衣青康路有客貨車失事，越線撼巴士後翻側。客貨車乘客重傷，司機一度被困；巴士右邊車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，車長亦告受傷。大批消防及救護員趕到救援，先後將3人送院，其中客貨車男乘客經搶救後不治，警方正調查意外成因。

支付寶香港用戶坐港鐵遭重複扣款 港鐵：結算商八達通系統現誤差

有支付寶香港（AlipayHK）用戶稱今日（17日）凌晨時分突然被扣款，大多為小額交易，收款方顯示為港鐵，且不只一次扣款，而是連續交易10次。重複扣款原因未明，用戶一度質疑是否有保安漏洞，至下午，支付寶香港手機應用程式最新發出公告，稱因港鐵二維碼付費乘車系統技術問題導致了重複扣費，港鐵正在積極處理當中，多收取的費用會在後續退回，並著用戶耐心等待。

新移民婦遭舉報內地有樓 上訴後1原因要交出公屋 網民嘲：抵X死

市民申請公屋時必須申報所有資產資料，包括收入和在香港境外的物業，一旦有任何隱瞞，單位隨時被收走。1名新移民婦人在網上表示，輪候公屋大約6年終於上樓，但住了6年後最近收到房署通知指，收到舉報證明她在重慶有車有樓，於是展開調查，雖然沒有收到內地部門回覆，卻發現其上樓前半年的收入超出申請公屋規定，婦人辯稱再經計算後，只是超出600元，但仍然上訴失敗，28日內需要搬走，請教大家如何處理其個案。