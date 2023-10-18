首置上車盤煥然懿居申請超額13倍遜前上期　截止前交表者冀完夢

市建局首置上車盤「煥然懿居二期」、即煥然懿居第3座，今晚（18日）7時截至申請。有申請人稱昨日（17日）才知有此計劃，今日放工後立即到場參觀示單位，指若沒有首置上車盤，上車之日遙遙無期；租樓住的她說，若申請成功是「完夢」，「唔使再幫人供樓。」



市建局晚上表示，暫共收到逾3,659份申請，以260個單位計，即超額13倍，遠較之前煥然懿居第1及2座共接超過2萬宗申請、超額45倍遜色。



港人首置上車盤「煥然懿居二期」、即煥然懿居第3座，上月27日起開始接受申請，並於今日晚上7時截止。（鄧宇詩攝）

一人申請者佔三分二

煥然懿居第三座提供260個單位，以市價78折推售，項目於上月27日起開始接受申請，並於今晚7時截止。有125伙為一房、108伙為兩房，以及27伙三房位，實用面積為303至600平方呎，將以市價78折出售，售價介乎408萬至964萬元，呎價為12,885至16,499元。

市建局表示，申請期內共收到逾3,659份申請，最終收到的申請表數，有待點算郵寄（以郵戳日期為準）和親身遞交的申請表後核實。約67%屬於一人申請，其餘約33%為家庭申請；當中3,586份申請是經由網上遞交，到訪售樓處及示範單位的市民累計超過3,240名。

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放工即趕到交表：未睇完示範單位已出來填表

最後申請日仍有少量市民參觀示範單位，25歲的李小姐表示，昨日從親戚得知有首置盤可申請，故今日放工後立即趕到現場，「都未睇完示範單位，已經即刻出嚟填表，好趕啊。」

李小姐表示，以往未曾申請公屋、居屋，因為知道輪候時間十分長，若沒有首置上車盤，上車之日遙遙無期，「睇下幾時樓市跌，同埋就算上到車個單位都未必好似呢個咁理想，可能會舊啲同偏（遠）啲。」租樓住的她說，若申請成功是「完夢」，「唔使再幫人供樓。」

▼9月27日 到煥然懿居示範單位參觀的人士不多▼

