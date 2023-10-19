施政報告｜研銀彈催生育　立法會三母親稱金錢以外　須多方位配套

施政報告2023下周三（25日）出爐，據悉政府將提出一系列鼓勵生育措施，研究方向包括向每名新生嬰兒的父母提供現金津貼。立法會中有不少「在職媽媽」，新手媽媽林琳、新民黨的容海恩及選委界別的江玉歡明言，不會因現金津貼萌再生育想法，林琳更有憂慮有人為錢生育，「亂咁生跟住掉畀政府都唔好。」



容海恩是首位任內分娩的立法會議員，她回想當日最大困難是沒有時間養育及託管，希望政府可以從此方面提供協助，一旦有現金津貼，容許更彈性使用，而江玉歡表預料派錢可為初生嬰兒的父母解決短期問題，也可「吸眼球」，但長遠言需要其他配套支援。



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林琳：啲人為咗錢去生更難搞

施政報告將提出一系列鼓勵生育措施，研究方向包括向每名新生嬰兒的父或母提供現金津貼，其中一個可研究水平或為2萬元。民建聯立法會議員林琳今年6月晉升人母，她直言，如有2萬元資助屬「好過冇」，但相信市民不會因為2萬元考慮生育，「我當我私家醫院生，兩萬蚊睇兩次症都用咗。」她認為，一次性資助的作用不大，因為小朋友需長期養育，反之政府提供稅務優惠鼓勵生育，更為合理。

「棹忌嘅係有啲人為咗錢去生，都難搞㗎……咁您為咗錢而去生，咁你後面點搞呀？」林琳說，長遠而言希望市民想清楚才決定生育，否則「亂咁生」之後需要由政府養育，亦不太好。

立法會議員林琳今年6月晉升為人母。 （資料圖片／鄭子峰攝）

她強調，政策方向應是從不同方向扶持有意生育婦女，而她們考慮因素會多，希望給予小朋友更好的生活條件，如今年輕婦女不願生育的原因，是因為擔憂不能確保自己能成為一對好家長，希望自己做好準備才生育：「咁既然我哋以前做宣傳都話，養狗仔、養貓仔之前您要諗清諗楚，咁政府有冇畀人生仔之前諗清諗楚？或者畀佢哋預備嘅嘢有幾多呢？」

容海恩：現金津貼使用範圍需具彈性

新民黨容海恩作為首位任內分娩議員，她說，當初在職生育兩名兒女，遇到最大困難是沒有時間養育及托管，所以最後邀請家人及聘請陪月幫助，但聘請陪月價錢亦不菲，每月開支至少需要2萬元，中產家庭料可以應付，但基層家庭則無從協助，希望政府可以彈性處理使用範圍，而非「鎖死你一定要點樣用」，用以紓緩在職家庭的財政壓力。

政府擬以銀彈策略鼓勵生育，向每名新生嬰兒派發5位數字的款項，鼓勵生育。（資料圖片）

她說，政府派錢可抒緩父母照顧初生嬰兒的壓力，但如果單靠一招，料未能令生育率大幅提升，認為政府可增加托管服務，並提前支援小朋友的教育，例如資助延伸至學前教育，加強配套，全方位鼓勵市民生育。

江玉歡稱房屋及教育亦需同時有政策支援

另一位立法會議員江玉歡亦是兩子之母，儘管如今與男友膝下並無兒女，她明言，即使政府所派款項提升，亦不會因而考慮生育，又指教養孩子是一種責任，不能單看金錢。她說，無可否認金錢是考慮生育的其中一個因素，但不是全部，預料政府派錢可為父母解決短期問題，「吸一陣眼球」，但長遠以言，並不是有效的因素：「你畀咗5萬蚊我，捱得到幾多個月啫？其實好坦白講，夠買幾多包尿皮？」

江玉歡續指，，其他國家儘管派錢鼓勵生育，亦非只派一次，而是於小朋友的整個成長階段，分幾次派發。她提及本港近年的移民潮，大多是對本港教育沒有信心，帶同兒女一同離港，認為政府倘以金錢鼓勵生育，房屋及教育亦需同時有政策支援。