今日必看8分鐘｜中港車螞蟻搬家走私大閘蟹｜寶馬cut線爬頭撞的士

獨家．施政報告｜政府研派錢谷生育 每名嬰兒或有望獲2萬元

特首李家超將於下周三（25日）發表任內第二份施政報告，其中一個主要部份應對本港少子化及人口老化。據了解，面對出生人口「墮崖式」下跌屢創新低，政府將加大力度鼓勵生育，早前展開研究派錢催谷的可行性，其中一個可能方向是研究向每名新生嬰派發5位數字款項。

施政報告｜研銀彈催生育 立法會三母親稱金錢以外 須多方位配套

施政報告2023下周三（25日）出爐，據悉政府將提出一系列鼓勵生育措施，研究方向包括向每名新生嬰兒的父母提供現金津貼。立法會中有不少「在職媽媽」，新手媽媽林琳、新民黨的容海恩及選委界別的江玉歡明言，不會因現金津貼萌再生育想法，林琳更有憂慮有人為錢生育，「亂咁生跟住掉畀政府都唔好。」

前區議員朱江瑋另涉欺詐罪被捕 警再拘4男 包括楊彧、趙柱幫

前油尖旺區議員朱江瑋涉未註冊推銷強積金計劃案有最新進展。消息指，警方發現朱江瑋另涉一項「欺詐」罪，再度將他拘捕。另外，經調查後再拘捕多4名男子（31歲至38歲），分別涉嫌干犯「串謀欺詐」及「欺詐」罪，被捕人包括深水埗區議會前主席楊彧及前沙田博康邨區議員趙柱幫。警方於下午4時許將楊彧、趙柱幫及一名被捕李姓男子，押往觀塘348號宏利廣場一辦公室搜查，逗留約1小時後離開，並檢走一批文件。

車CAM直擊｜變道超車與的士相撞側翻 廣州BMW男司機被困火海

10月18日，在廣州廣園中路上，一輛藍色寶馬車（BMW）與一輛黃色的士車相撞，藍色寶馬車失控撞向橋墩側翻後起火，車內的司機不幸身亡。

涉用難民食物卡入貨轉售圖利月入10萬 主腦拍檔、藥房老闆等被捕

佐敦近日有人被揭發涉嫌濫用提供予難民的食物卡，在超級市場購買食物、飲品等物資後，轉售予藥房及士多等圖利。警方接獲相關報案，由西九龍總區重案組接手偵辦，經調查後今日（18日）展開行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕6人，包括兩名涉嫌濫用自己食物卡牟利的南亞裔難民、涉嫌轉售物資的50歲姓鄺婦人、一名超市經理，以及一間藥房的老闆及男職員。

賓館女職員介紹投資虛幣 朋友失2萬元索賠不果 擸凳打人搶財物

油麻地吳松街123號吳淞大樓發生一宗搶劫案。今日（19日）下午3時許，警方接獲上址一間賓館的女職員報案，指遭一名50多歲的男子以鐵凳襲擊，並被搶去個人財物，男子其後逃之夭夭。警方到場後尋獲遇襲女事主，她頭部紅腫、雙手擦傷，由救護車送往廣華醫院。她被搶去的財物包括一個布袋、數張銀行卡、銀行簿及價值約4000元的手機。

私家車「螞蟻搬家」走私大閘蟹 海關檢$5萬無健康證明貨拘一男

海關與食環署食安中心採取聯合行動打擊走私大閘蟹。海關於昨（18日）截查一輛入境貨車，在車內檢獲一共6箱超過800隻，總價值接近5萬元的大閘蟹，並拘捕一名52歲中國籍男司機。由於大閘蟹無附相關健康證明，懷疑違反食物安全條例，故已交由食環署食安中心進行調查。

黃埔現「噴墨式」冷氣機 去水位染黑大廈外牆致發霉 網民批過分

網上最近流傳一張照片，顯示黃埔花園一個單位的冷氣機去水位駁到大廈外牆，長期去水導致牆身變黑發霉，有網民質疑「黴菌不但會釋放出過敏物質，一旦毒性較強，會引起嚴重肺部病變，甚至死亡，但至今無人處理。

區議會選舉｜江玉歡支持2女將出選 「玄學小仙女」認擺陣爭提名

區議會選舉｜江玉歡支持2女將出選 「玄學小仙女」認擺陣爭提名區議會選舉提名期今日（19日）踏入第三日，獲選委界立法會議員江玉歡支持的林淑芳、及本身是玄學家的謝敏婷（又名謝柳汝Tasha），分別宣布參選九龍城北及九龍城南選區地區直選。