喵坊坪輋廠房延至明年初運作　葉文琪料成本增：需克服不同困難

本港紙包飲品盒回收廠「喵坊」（Mil Mill）位於元朗的廠房，去年不獲科技園續租，最後落戶粉嶺坪輋，今日（19日）舉行建廠起動晚宴。創辦人葉文琪表示，目前新廠房仍正進行基建，並正逐一克服不同困難，包括電力不足的問題，預計最快明年年初才可投入運作，較原本計劃年底再推遲。

新廠房佔地4萬呎，是舊廠房的兩倍，葉文琪料「喵坊」日後可增加其他服務，包括回收棉麻衣服，亦可製造新產品。



電力供應問題 主要機器不適用於新廠房

葉文琪指，目前「喵坊」已撤離元朗舊廠房，舊廠房目前正清拆。至於粉嶺坪輋的新廠房則仍在打地基，未能開始運作。他坦言，遷往新廠房之後遇到不同困難，由於電力供應不足，大部份以往使用的機器，均不能於新廠房使用，包括兩個主要打漿機，只有約三成機器可繼續於新廠房使用，令成本大增。葉文琪預計，「喵坊」營運成本高達約1,000萬元，最快明年年初才可恢復回收工作。

「喵坊」新廠房共達4萬呎，為舊廠房的兩倍，葉文琪指，租約長達9年，「喵坊」因此可有較為長遠的規劃，增加不同服務，包括處理棉麻衣服，透過處理不同廢料，創造其他產品；除了紙漿，亦曾探討日後製作貓砂、3D打印材料。再者，過去「喵坊」處理紙包飲品包裝，一直未能處理當中的膠類，葉文琪計劃新廠房可以涵蓋。

諗法係好希望將新嘅Mil Mill、新嘅廠房，成為一個真係好多唔同廢料升級再造中心，等啲人入到嚟就會睇到，原來有咁多方法可以處理唔同嘅廢料，希望可以啟發到啲年輕人、學生對回收、環保再造嘅興趣。 「喵坊」（Mil Mill）創辦人葉文琪

「喵坊」新廠房共達4萬呎，為舊廠房的兩倍，葉文琪指，租約長達9年，「喵坊」因此可有較為長遠的規劃，增加不同服務，包括處理棉麻衣服。（夏家朗攝）

「喵坊」已落實於新加坡設廠，葉文琪強調，由始至終沒想過離開香港，只是希望可以將於香港成功的營運模式。他說，「喵坊」成立至今和不少香港人幫助，亦有很多市民於疫情期間寄紙包盒來，認為香港人需要這個服務：「開頭大家覺得，香港做清潔回收好難。要啲人洗乾淨先寄俾我哋，幾難呢。個個都話唔得，但係香港人又真係做到喎。」

屯門環保園2025運作 葉文琪不擔心競爭

屯門環保園大型現代化紙漿生產設施預料2025年開始運作，政府擬安排承辦商將所有在「綠在區區」設施收集的紙包飲品盒製成紙漿，以確保在該設施運作前維持本地紙包飲品盒的回收能力。葉文琪指，從來都不擔心因而增加紙品回收的競爭力，反而希望可與「喵坊」產生互補作用，大型紙皮由屯門環保園處理，低質量紙品他們未必願意處理，則可由「喵坊」接手。