天瑜醫療事故｜天瑜父追究刑事責任　案件交港島總區重案組跟進

8歲女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人。天瑜父親本月10日與醫管局就民事索償達成和解協議，而天瑜父親當時指其法律團隊將繼續研究及向警方提供更多資料，追究刑事責任。



警方最新回覆指，今年6月5日及9月21日接獲一男子報案，指其八歲女兒於二○二○年五月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成份，案件本月17日交由港島總區重案組跟進，暫列「求警調查」。



▼2022年11月4日 天瑜留院兩年半終回家團聚▼



天瑜於2020年5月瑪麗醫院接受手術期間疑因醫療事故變成植物人，其父周先生翌年1月就事件提出民事索償，經過3年時間，民事索償畫上句號。天瑜爸爸本月10日表示，已與醫管局庭外和解，法官亦在當日同意其和解協議。

天瑜爸爸當日指，民事索償只是指針對院方臨床錯誤，但他認為事件涉及的遠遠不只是臨床上錯誤，當中可能包括各種拖延、欺騙、隱瞞和誤導等行政問題，部份還可能涉及刑事成份，他與協助他的法律團隊會繼續進行研究，向警方提供更多資料，希望能成功遊說他們立案調查。

周先生指與醫管局成功和解只屬「安慰獎」，「絕對唔係勝利。」（資料圖片）

警方稱案件周二交港島總區重案組跟進 暫列「求警調查」

警方今日回覆指，今年6月5日及9月21日接獲一名男子報案，指其8歲女兒於2020年5月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成份，遂要求警方作出調查。案件10月17日交由港島總區重案組跟進，暫列「求警調查」。