末期癌彌留之際捐$80萬助癌童　兒童癌病基金讚楊嘉驃堅強表感恩

28歲才俊楊嘉驃（Gabriel）去年先後確診胃癌及肝癌，正臥病在床與親友告別，在告別人間之際，他決定將 80 萬港元捐予兒童癌病基金，支援勇敢抗癌的小朋友。



兒童癌病基金行政總裁錢靜蘭今日（20日）指，早前曾到醫院探訪Gabriel，形容他十分堅強，並清晰表達了希望幫助抗癌小朋友意願，他尤其是對於小朋友藥物資助感到關注，令她感覺Gabriel十分認真看代事情。



錢靜蘭形容十分感恩Gabriel選擇了其機構幫助抗癌小朋友，Gabriel的舉動同時喚起社會的癌病兒童的關注：「癌症小朋友喺治療過程受好大痛苦，（得到資助支持）令佢哋治療之餘可減輕痛苦。」



錢靜蘭今日於電台節目中表示，本周一透過Gabriel的親屬得悉他希望幫助抗癌小朋友的意願，隨後錢曾到醫院探訪Gabrie。期間，錢靜蘭指Gabriel詳細地詢問了基金服務，尤其是對於小朋友的藥物資助感到關注，令她感覺Gabriel十分認真看代事情，她又指Gabriel十分堅強，清晰地表達了希望幫助抗癌小朋友的意願。

楊嘉驃表示已捐贈800,000元予香港兒童癌病基金以支持機構工作，「我想將帶不走的，留比勇敢抗癌嘅小朋友。」（楊嘉驃 Gabriel Yeung Facebook)

錢靜蘭續指，十分感欣Gabriel選擇了他們機構幫助抗癌小朋友，強調當中不會收取任何行政費用，所有捐款都會用作購買藥物用途，以幫助抗癌小朋友。

她又認為事年成功引起社會關注患癌小朋友的情況，指「小朋友所受痛苦係其他人唔明」，她解釋指小朋友有可能患上的癌症與成人不同，不少是十分罕見的癌症，一個療程費用更可達數十萬，普通家庭難以負擔，而除了費用高昂外，療程對小朋友而言亦十分恐怖，希望可以引進標靶藥的方式，減少小朋友在療程上的痛苦。