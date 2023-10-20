新康體通僅21萬人登記　康文署大抽獎吸客　11.5前登記可抽iPhone

康文署新租場系統「SmartPLAY」（康體通）將於11月9日啟用，以取代現有的「Leisure Link」，但登記開始4個月，僅吸引4成活躍用戶「轉會」。康文署今日（20日）表示，為鼓勵市民盡快登記成為用戶和多做運動，所有在11月5日或之前，成功登記成為SmartPLAY用戶，將可自動參加抽獎，三名大獎得主將可奪取蘋果iPhone 15 Pro、三星Z Flip 5或華為P60 Pro。



SmartPLAY新系統會在240多個康樂設置375部自助服務站，可供即時登記個人用戶、預訂康體設施即報名參加康體活動、自助辦理簽場或活動簽到等。（鄭子峰攝）

安慰獎30名 送運動按摩槍、智能電子磅

康文署指，登記SmartPLAY的市民，須完成身分認證的市民，才合資格參加大抽獎，當中包括現時已登記的21萬新系統用戶，當局將於11月13日，以電腦隨機抽出中獎者，大獎將設3個名額，而安慰獎則有30名，獎品包括：

．大獎3名：蘋果iPhone 15 Pro、三星Z Flip 5或華為P60 Pro

．安慰獎30名：智能電子磅一部、運動按摩槍一部、智能健身繩一條，名額各10人

中獎者名單將於11月20日，在康文署SmartPLAY專題網頁、康文署Facebook專頁「康文+++」、星島日報及英文虎報刊登公布，並將會有專人聯絡中獎者。

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康文署今年7月3日推出新租場系統Smart Play（康體通）將於11月9日上午7時啓用。（資料圖片）

日後舉辦新系統訂場工作坊 費用全免

康文署將於11月30日或之前，致電通知中獎者有關領獎安排。領獎時，中獎者須出示身分證明文件的正本，而當中個人資料須與SmartPLAY內的登記資料（包括姓名及身份證號碼）相符，否則中獎資格將被取消。

康文署提醒市民，由11月9日開始，即SmartPLAY啟用首日，所有人士必須完成登記及完成認證，才可使用新系統報名參加活動和租訂設施；現有的Leisure Link用戶亦須重新登記。

除了舉辦抽獎活動外，康文署指，會在各區舉辦的多場SmartPLAY輕鬆一點工作坊，以協助市民登記成為SmartPLAY用戶、以及認識如何透過新系統辦理訂場手續及報名參加康體活動，當中部份工作坊專為60歲或以上市民而設，費用全免。