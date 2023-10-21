今日必看8分鐘｜難民食物卡騙案主腦被捕｜58歲好丈夫求肝續命

野豬闖入旺角花墟咬傷花店少東手腳 大鬧2小時 中麻醉槍被抬走

野豬現身旺角鬧巿咬傷人！今日（21日）上午9時21分，一隻約1米長的野豬，衝入旺角花墟園藝街寶田大廈地下一間花店，40歲姓鄭少東嘗試捕捉不果被咬傷手腳，清醒送廣華醫院治理。多名警員持盾牌戒備，最終擾攘約兩小時，由漁護署獸醫射麻醉槍將牠制服抬走。

涉用難民食物卡入貨轉售圖利 主腦「彭太」今午內地回港被捕

涉嫌利用「難民食物卡」，在超市購物後轉售予藥房及士多等圖利的案件，今日（21日）有新進展。消息指，疑是幕後主腦、一度潛逃到內地的「彭太」今午由深圳北乘高鐵回港時被捕，令案件被捕人數增至共7人。警方證實，今日下午在油麻地高鐵站入境大堂，就本案再拘捕一名68歲姓崔女子，涉嫌串謀詐騙，她正被扣留調查。西九龍總區重案組繼續跟進調查案件，不排除會有進一步拘捕行動。

有片︱大埔太湖花園頂層單位陷火海 濃煙捲半空 一男吸濃煙不適

今日（21日）下午1時09分，大埔太湖花園2期17座一個頂層單位起火，冒出大量濃煙席捲半空。從網上影片可見，涉事單位火光熊熊。消防接報出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，約半小時後將火救熄，其間約60人自行疏散，起火單位56歲姓鄧男住戶吸入濃煙不適，清醒送東區醫院治理。警方表示，經初步調查，相信單位懷疑有充電電池起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，警方及相關部門將繼續調查火警成因。

的士司機跌銀包！內藏9220元現金 好心人執到直送警署 結局是…

路不拾遺是美德，就算那個銀包超級厚都不為所動！有網民在失物群組發帖，指在兒童醫院近油站馬路發現銀包，失主應為的士司機，內有多達9,220元現金，稱已原封不動送到警署，籲失主自行領回。好人好事被瘋傳大讚，不少網民指金額之多很可能是「救命錢」，「樓主係人中之龍，長命百歲」。

求肝｜58歲好丈夫急性肝衰竭 未來兩星期成關鍵 妻盼望一個奇蹟

好丈夫急求肝。58歲的黎景峰，今年7月確診急性肝衰竭，急需進行換肝手術，惟其太太年逾60歲捐肝被拒，兒子也因身體問題不適合。黎太今日（20日）表示，丈夫任痛症師數十年，過去幫助不少病人恢復活動能力，平日經常做義工，疫情時更不時到醫院送贈物資。她稱丈夫入院後已等候肝臟3個月，醫生指未來兩星期若未能換肝恐危在旦夕，冀有B型血有心人捐肝，給予丈夫一個奇蹟。

鮑師傅擬明年香港開分店！肉鬆小貝高人氣 內地餐飲來港潮興起？

憑著肉鬆小貝爆紅的深圳人氣高點鮑師傅成為港人北上必買的手信，此前從深圳返港的港鐵車廂內，人手一袋鮑師傅的畫面更引發網絡熱議。近日，鮑師傅的創辦人鮑才勝接受《深圳特區報》的訪問時透露好消息，他宣布，鮑師傅將會在明年上半年開設第一間香港分店。