流感｜16歲青年流感併發腦病變昏迷　留醫屯門醫院　情況嚴重

衞生防護中心晚上（21日）公布，一名過往健康良好的16歲青年於周四（19日）開始流鼻水，今日被發現昏迷，被送往屯門醫院急症室，並出現發燒及抽搐。病人其後入住兒童深切治療部接受診治，而鼻咽拭子樣本經化驗後證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為兒童感染流感併發腦病變。



衞生防護中心指病人現時仍然留院，情況嚴重，初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。



衞生署衞生防護中心指病人現時仍然留院，情況嚴重，初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者現時沒有出現病徵。（資料圖片）

周四開始流鼻水 今日被發現昏迷 出現發燒及抽搐

衞生防護中心今晚公布正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，並提醒各界提高警覺，預防流感。該個案涉及一名過往健康良好的16歲男病人，他於周四開始流鼻水，今日被發現昏迷，被送往屯門醫院急症室，並出現發燒及抽搐，其後入住兒童深切治療部接受診治。

兒童深切治療部接受診治 對甲型流感H3病毒呈陽性反應

衞生防護中心指，病人的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為兒童感染流感併發腦病變，現時仍然留院，情況嚴重。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者現時沒有出現病徵。

衞生防護中心：接種流感疫苗是其中一種最有效預防流感及其併發症方法

衞生防護中心發言人說，流感可於高危人士引致嚴重疾病，健康人士亦會受影響，而接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。

發言人指，除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗，而有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。