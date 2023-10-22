八大學生事務代表發表聯合聲明　促關注大學生及年輕人心理健康

自上月開學至今，發生多宗年輕人離世事件，當中有3宗更發生於校園內。本港八間大學的學生事務代表，今日（22日）罕有發表聯合聲明，表示深表哀痛，更呼籲各界關注本港大學生心理健康，並建構學生網絡以促進關愛。

八大代表表示，促請大學生重視個人心理健康，自我傷害絕不能解決問題，鼓勵學生尋求幫助。他們又促請年輕人要關愛自己，在生活和學習之間取得健康的平衡，強調尋求幫助是堅強和認識自我的表現，絕非軟弱。



八大學生事務代表關心大學生心理健康。（資料圖片／政府新聞處）

翻查資料，自9月開學以來至今天，發生墮樓、墮橋或墮軌意外的死傷者年齡在23歳（大學畢業年齡）以下的，約有12宗，介乎12至22歲。當中有三宗發生於校園內，包括9月29日22歲的港大工程系學生，疑於薄扶林道港大百周年校園賽馬會教學樓平台墮下，倒臥山坡，當場死亡。據報道，死者近兩年已感讀書壓力大。

第二宗是10月13日，中大工程學一年級男學生，懷疑從中大何善衡工程學大樓和蒙民偉工程學大樓之間行人天橋墮下，不幸離世。據悉該學生為遼寧人，上月來港留學。

第三宗是10月17日，何文田培正道培正中學，一名男生在校園內高處墮下，昏迷不醒送院後不治。據報道，男生因家庭問題感不開心，其父月近月離異。

八間大學學生事務代表發表聯署聲明，題為「呼籲各界關注本港大學生心理健康並建構學生網絡以促進關愛」。聲明指出，最近發生數宗大學生及年輕人不幸離世的事件，作為本地八間大學學生事務代表，深表哀痛。

聲明指出，事務代表一直把學生的心理健康視為首要的關注事項，重視其身心健康，並理解他們面對的各種挑戰。致力為學生創建同心同行、互相關愛的友善環境，讓他們得到支持與鼓勵。

聲明特別向大學生作出呼籲，促請各位重視個人心理健康，並明白自我傷害絕不能解決問題。代表鼓勵學生﹕一）尋求幫助，向信任的人傾訴表達個人感受，並善用校內和社區提供的支援服務；二）在校內以至校外與友輩互相關懷和支持。代表們共同努力確保每位學生在其大學生涯，都感受到校方的關懷和支持，及聆聽他們的聲音。

聲明亦向社會上的年輕人作出呼籲，促請他們關愛自己，因這是至關重要的，「請各位照顧個人身心健康，在生活和學習之間取得健康的平衡，及進行讓自我感到快樂和放鬆的活動，例如做運動、聽音樂或幫助他人」。還特別指出，「尋求幫助是堅強和認識自我的表現，絕非軟弱。」

聲明亦向家長作出呼籲，表示當學生面對壓力時，可能會因爲缺乏處理危機的經驗而感到困惑。在這種情況下，父母的指導和支持就是子女最重要的依靠。透過給予子女更多的鼓勵和陪伴，父母能有助引導子女以更堅強的意志應對困難。培育年輕人克服逆境所需的技能，往往源自家長寶貴的指導和陪伴。

學生事務代表在聲明表示，在學生、年輕人、大學校方和家長的同心協力下，共同建立促進心理健康、逆境自強和結伴同行的文化。

發表聯合聲明者包括：城市大學協理學務副校長（學生發展）甄潔明、浸會大學學生輔導長霍廣賢、嶺南大學協理副校長（學生事務）李東輝、中文大學大學輔導長高永雄、教育大學副校長（研究與發展）陳智軒、教育大學副校長（研究與發展）陳炳泉、科技大學署理學務長周敬流，及香港大學學生事務長謝樹基。