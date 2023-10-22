今日必看8分鐘｜單車節連環撞11傷｜葵興男捱斬  雜貨店員助急救

洪水橋養蜂男遭黃蜂螫傷不治 現場門前曾有人拜祭 遺香燭冥鏹

洪水橋和平新村上周四發生黃蜂傷人意外，55歲姓謝養蜂人留醫兩日後不治。今日（22日）《香港01》記者再到現場了解，懷疑涉事的和平新村里223號養蜂場無人在內，屋內門口處擺放插上數支香的蘋果及香橙，旁邊留下一地香燭冥鏹，相信是曾進行拜祭。此外，事主曾被發現蜂螫後並暈倒的行人路，亦有拜祭痕跡，放有插上香的生果及用膠袋包裹的肉類。

單車節2023｜尖沙咀麼地道單車連環相撞 至少11人受傷

單車節2023今日（22日）清晨開鑼，上午11時許在尖沙咀麼地道66號發生單車連環相撞意外，至少11人受傷，當中4人情況嚴重、7人穩定。

單車節｜50公里賽經「三隧三橋」 健兒嘆圓方遇工地 要落車推車

香港單車節2023今日（22日）舉行，賽事分為「50公里」、「30公里」非競賽項目及時隔5年重辦的國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽。清晨6時許陸續有「50公里賽」的參加者完成賽事衝線，有三度參與比賽的單車健兒指，今日天氣良好適合比賽，不過由於「圓方」外有工程地盤，大批參加都需要緊急停車，落車推車一段路，希望大會下次可以留意走線，而且由於人數眾多，不少參加者未有靠邊慢速，有時造成擠塞，甚至「炒車」。

城門隧道公路Tesla起火 購入兩年半 車主：聞到燶味落車已冒煙

城門隧道公路今晚（21日）發生火燒Tesla電動車意外。晚上9時14分，警方接報一輛Tesla，沿城門隧道公路往沙田方向，駛至近收費亭位置時突然冒煙起火。消防趕至將火救熄，Tesla車尾嚴重焚毀，原本放在車尾箱內的一個喇叭音箱和大堆雜物被棄於地上。車主林先生事後接受訪問表示，座駕在事發前已不斷出現故障碼，他連想「打死火燈」也不成功，於是將車駛到路旁，剛下車已發現車尾冒煙，數十秒後更起火焚燒。

清水灣道載客的士撞壆墮草叢起火 78歲司機飛出車外斷手昏迷

今（22日）早8時許，將軍澳清水灣道一輛的士往西貢方向行駛期間，疑為避開一輛車時意外撞壆，期間撞毀燈柱，整輛的士連人帶車翻滾飛落草叢，隨即起火。消防到場派出一隊煙帽隊及動用一條喉將火救熄，的士車頂燒剩支架，在草叢中翻側。

涉事姓林（78歲）的士司機飛出車外手部骨折，昏迷不醒由途人救出，送往將軍澳醫院搶救後轉送伊利沙伯醫院。的士上一名姓蕭（34歲）乘客清醒，亦因意外擦傷，被送往伊利沙伯醫院治理。案件列交通意外有人受傷–政府財物損毀及汽車著火。

葵興光輝里男子遭3煞斬傷 雜貨店員工助急救：手腕見骨差唔多斷

葵興今晚（21日）發生斬人血案。警方於晚上8時33分接報，指葵興光輝圍和光輝里交界，一名男子懷疑遭3名惡煞持刀斬傷，歹徒及後逃去無蹤，30歲姓梁事主手腳受傷送院救治。雜貨舖員工陳先生目擊事發經過，當時3名刀手走向士多方向，突然亮刀斬傷事主手及大髀，傷者隨即倒地，著陳幫忙止血。陳憶述，傷者當時面青口唇白，「手腕見骨，差唔多斷！」儘管陳無學過急救，他仍偕數名市民上前幫傷者治療，用毛巾替他包紮止血。陳又表示毫不懼怕，「唔驚，我又無得罪人！」

有附近街坊表示，認得傷者為附近洗車工人，平日自行攜工具到不同商店洗車。

網傳新型WhatsApp詐騙 按「封鎖」即被入侵 警證為真實保安功能

警方facebook守網者昨日（20日）發文，指近日網上瘋傳又有新型WhatsApp詐騙，聲稱一按「封鎖」鍵，WhatsApp帳戶隨即被入侵。警方向WhatsApp 官方查證後，確認紅色的「封鎖」鍵是真實的WhatsApp保安功能，用於阻止和報告可疑的聯絡人和訊息。如用戶在WhatsApp收到來自非聯絡人的訊息，系統便會自動產生有關提示。用戶可自行決定是否封鎖或舉報該聯絡人。

天價電費？內地生居港電費達$XXXX呻嚇到哭了 網民︰請教林超英

香港電費貴？有來港讀書博士生和另1人同住港島1個單位，電費高達逾2,200元，令博士生大感驚訝，直言「哭了！好貴」、「嚇得趕緊把空調（冷氣）關了」。有網民詢問「空調什麼牌子？能源效益幾級？」、「港燈收費是比中電貴」、「港島是特貴的，富人區」，亦有人叫博士生請教天文台前台長林超英，重提對方電費單應繳金額一度低到負7元。

港鐵乘客月台放袋霸位上車 被大埔友公審 網民睇圖：好想咁做…

港鐵可以這樣霸位上車？有大埔街坊早上在東鐵綫月台等車時，發現有名等待繁忙時間特別列車的乘客，用紙墊住袋子來「霸位」，自己則行去附近的櫈坐，「我真係見識少」竟這樣霸位。街坊們好奇特別列車應有位坐，「咁都要霸位？咁佢唔應該搭鐵啦」，惟許多人笑言看圖後有「大膽想法」，稱想踢該袋，「大力啲就對面月台」，但有留言指這不是第一次見到有人這樣霸位，平日早上7點都會見到。