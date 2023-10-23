今日必看8分鐘｜元朗貨車翻側司機涉醉駕｜小欖村屋起火居民逃生

元朗大旗嶺路貨車翻側漏油 司機輕傷惟涉醉駕被捕

元朗發生車禍。凌晨2時半左右，據報一輛載有集運貨物的密斗貨車，沿十八鄉迴旋處轉出大旗嶺路一個左彎時，突然失控全車向右翻側。車上司機一度被困，消防到場用工具鋸開車頭擋風玻璃將司機救出，幸僅受輕傷，拒絕送院。貨車意外後漏油，須由消防員在場處理及戒備。警方正調查車禍起因。據了解，涉事司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，帶署扣查。

小欖村屋起火傳爆炸聲 居民漏夜逃生

22日深夜11時許，當局接獲多名居民報案，指小欖村路一間村屋起火，並傳出爆炸聲。消防接報趕往現場營救，初步無人受傷，消防派煙帽隊及開喉灌救中。附近居民亦疏散到安全地點暫避。據悉上址村屋廚房首先起火，該屋內有一家三口居住。

將軍澳英明苑住宅單位失火 過百人須疏散

將軍澳發生火警。清晨5時許，英明苑明遠閣24樓一個單位，據報發生火警，大量濃煙湧出，其他住客報案求助。消防到場協助過百人疏散到安全位置暫避，同時開喉灌救。初步得悉一名老婦在疏散時不適，須送院治理。據悉涉事單位當時無人在家，睡房位置首先起火。

筲箕灣黑衣爆竊疑匪刺傷七旬男住客 搶走3萬元財物

筲箕灣發生入屋行劫案。凌晨2時許，筲箕灣東大街東成大廈一住宅大廈，警方接獲女戶主報案指，有一名賊人闖入其單位內，並用刀刺傷其父親。賊人在單位內掠走約3萬元財物後逃去。救護員到場為傷者作初步治理，所幸手部僅受輕傷，經包紮後拒絕送院。警方到場調查，並在附近一帶進行搜索，暫未有人被捕。據悉，上址單位有一家三口居住，其中父親發現賊蹤，遭賊人以生果刀刺傷右手手臂；女兒則大叫嚇退賊人。翻查閉路電視後，得知賊人沿樓梯逃走。

警破53騙案涉款$1.18億拘84人 41歲主婦被騙$6000萬

深水埗警區刑事部過去3星期進行針對打擊詐騙案及洗黑錢案，代號為「曠頂」行動，共拘捕84人（71男13女），年齡介乎18至68歲，涉嫌與53宗詐騙案及洗黑錢案有關，包括投資、網上情緣、網購、電話刷單賺佣求職騙案及街頭騙案，涉及131名受害人，總損失金額達1.18億元。

河套應急醫院增內視鏡及睡眠測試服務 半年服務逾4000個案

河套應急醫院繼今年4月推出放射科服務後，醫管局計劃擴展服務至全港公立醫院病人，並將於今年12月開展超聲波造影服務，另外提供內視鏡服務，適合全港公立醫院有胃痛及胃酸倒流的病人，設立微生物化驗室以篩查多重耐藥性菌類，及增設睡眠測試服務，每星期提供40個測試名額。

另外，局方表示醫院的放射科服務在半年的總服務量達4,484個案，認為相當鼓舞，又預期至今年年底，共可完成6,000個電腦掃描及2,000個磁力共振掃描。

李家超等官員悼二戰為港捐軀之士 眾人默哀兩分鐘獻花圈

今日 （23日）為重陽節，行政長官李家超在香港大會堂紀念花園出席「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式，悼念二戰期間為保衛香港而捐軀的人。現場人士在升旗後默哀兩分鐘並致獻花圈。

重陽節｜扶手電梯4分鐘直達哥連臣角 孝子賢孫讚方便

為了疏導到柴灣墳場以及歌連臣角的人潮，位於新廈街的扶手電梯及行人通道於上周四（19日）正式啟用，趕及重陽節方便掃墓人士使用，今日（23日）正值重九正日，有掃墓的市民稱，以往行斜路上山需20至30分鐘，改用扶手電梯只需3、4分鐘便到達，直呼「方便好多，無咁辛苦」。

重陽節｜周六周日共68.6萬港人北上 較內地旅客來港多2.7倍

今日（23日）是重陽節假期，連同周末，打工仔共有三天假期，不少港人喜愛北上遊玩或到內地拜祭先人。入境處數據顯示，周六及周日（21及22日）兩日合共88.1萬香港居民出境，如扣除機場及港珠澳大橋等，料前往內地至少有68.6萬人次。另外，港人入境內地數字，較內地旅客入境香港人數多約2.7倍。

婦痛失愛子傷心欲絕 葬禮上竟接兒子視像電話

宏都拉斯（Honduras）近日發生離奇事件，1名以為親生兒子死亡的悲傷母親在舉行葬禮時竟意外接到「兒子來電」，對方還強調自己還活着，起初這名母親不願相信、認為只是有人在開玩笑，沒想到報警並調查後才發現棺材裏的屍體確實不是她的兒子，而還活得好好的兒子原來是離家前往美國。