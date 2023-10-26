THE世界大學學科排名　港大教育學全球第6跌一位　清華排第7位

《泰晤士高等教育》（THE）今日（26日）公布最新的世界大學學科排名，涵蓋11個學科，僅香港大學的教育學科打入所屬範疇的首十位，排名第6位，比去年跌一位；北京清華大學則緊隨其後，排名第7位。



港大教育學排全球第6位。（資料圖片/廖雁雄攝）

哈佛和史丹福兩校各有三科稱冠

THE今日公布最新的世界大學學科排名，涵蓋11個學科，各排行榜的首十位，依然以美國和美國院校佔最多，當中美國哈佛大學及史丹福大學各有3科為全球第一。哈佛大學稱冠的學科是工程、法律和生命科學；史丹福大學為藝術與人文學科、心理學和社會科學。

本港僅香港大學的教育學科打入全球首十位，排名第6位，比去年跌一位。至於內地院校，則有3間的學科位列前十大，北京清華大學的教育學科排全球第7，首度上榜；商業和經濟學科排行榜，清華大學維持第8位，北京大學排第10位，較去年升5位。另外，新加坡國立大學的工程學則於所屬範疇排第9位，比去年跌1位。

THE首席全球事務官 Phil Baty指出，排名反映美英大學在高等教育領域的主導地位正在減弱，東亞地區院校在各關鍵領域中繼續加強，當中以內地大學表現尤其突出，同時還有香港及新加坡的大學。