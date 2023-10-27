打女友八歲兒罪成　無業男呈男童信稱「講咗啲大話」　押後再訊

無業男涉多番虐待同居女友與前夫所生的8歲大兒子，包括在男童默書串錯字時，用皮帶打他20次，又會無故用衣架或直接拳打他致其身上多處瘀傷。無業男早前被裁定5項虐兒罪成，案件原定今（27日）在九龍城法院判刑，惟辯方突呈上受害男童在裁決後兩天親撰的信件，他在信中稱因家庭背景複雜，所以「講咗啲大話」，望法庭不要錯判。裁判官應辯方要求，將案件押後至12月8日再訊，以候警方調查，並批准被告在此期間保釋。



男被告CJH（33歲），被控於2020至2022年間，分別在太子及旺角的家中五度襲擊男童Y（當時介乎8至10歲）。他不認罪，審訊後被裁定所有5罪俱成，此後一直還押。

辯方呈上男童撰寫的信指 信中稱「講咗啲大話」 望法庭不要判錯

辯方律師今向法庭呈上一封男童Y在親姐X見證下所撰寫的信件，Y在信中提到，因其自身家庭背景複雜，所以「講咗啲大話」，希望法庭不要判錯。該信是在本月15日撰寫，即本案裁決後兩天。有見及此，辯方申請押後案件6周，以待警方在這一方面進行調查，並申請讓被告候訊期間保釋。

控方不反對被告保釋，但要求他遵守一系列保釋條件：現金5000元、需居於報稱地址、地址如有更改需在24小時內通知警署、需交出所有旅遊證件、每星期往警署報到2次，期間不得離港及接觸控方證人包括Y、Y親姐及Y祖母。控方亦透露，有機會會在本案下次提訊時再作押後申請，以待索取法律意見。裁判官批准控辯雙方申請，押後案件至12月8日再訊，期間批准被告保釋。

Y在審訊時供稱，他並非被告親生，但生母與被告為同居關係，案發時Y與胞姊、親母及被告同住，其後Y母先後為被告誕下一對子女。但自被告兒子出生後，被告開始用不同方式襲擊Y，包括因不滿他串錯字而用皮帶打他的手、肩及腳約20下；又多次無故用衣架打他的背部和大腿；亦曾無故拳打Y的腹部、肩膀、胸口等致其瘀傷。後來，Y及胞姊搬到祖母家住，祖母察覺Y的傷痕，事件才得以揭發。

案件編號：KCCC1585/2022