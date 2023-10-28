港大資訊日｜內地家長專程參觀　讚香港教育國際化　屬意子女升學

香港大學今（28日）舉行本科入學資訊日，吸引大量家長及學生前來參觀，大學本部人山人海，連接的港鐵站已見排隊人龍，需輪候約20分鐘才能進入校園。有內地家長特意帶同子女前來了解，稱香港大學較為國際化，屬意子女日後來港升學。



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內地家長屬意子女到港升學 因香港教育較國際化

有不少內地家長專程前來港大校園參觀，來自深圳的范太太帶同中三的兒子前來港大了解有關生物及牙科課程的資訊。范太太認為，香港教育較內地面向國際，能與不同文化背景的人互相切磋和交流，兒子在內地學校就讀香港課程，期望他中學畢業後到港升學。

另有同樣來自深圳的家長則為正就讀小學的子女來港升學鋪路。陳太稱，香港教育較內地多元化及豐富，例如功課形式上，除要求學生做書本練習，亦會做分組報告，同時訓練社交及溝通技巧，「對以後工作幫忙很大」，期望子女可以有多方面發展。

四位本地就讀的中五同學結伴前來港大參觀，他們第一次參加學科資訊日，計劃了解商科、法律及醫學課程。學生Vivian 表示，心儀日後升讀港大，因為喜歡港大的學習氛圍。

施政報告提出，提高八大非本地收生限額至40%，她表示感到開心，因可以認識更多不同文化背景的學生，互相交流。