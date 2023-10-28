港大資訊日8.5萬人次參與　內地生講座加場　同學憂英文差難入讀

香港大學今日（28日）舉行入學資訊日，當中內地高考生入學講座更出現滿座情況，部分人需要全程站立或坐在地上，港大其後需加開一場。有參與講座的內地學生，留意到香港的大學用英文教學，坦言擔憂自己英文差難以入讀，需要多加努力。另有內地生打算同時報考內地高考以及DSE，希望用較好成績的結果考大學。



+ 3

港大入學資訊日今日舉行，港大晚上指全日有大約85,000人到訪校園，參與入學講座和參觀校園設施，體驗港大獨特的文化與校園環境。其中下午1時舉辦內地高考生入學講座，介紹針對高考以及港澳台聯考同學的招生政策、港大課程、選課制度等內容。

港大稱重視面試表現

現場所見，內地高考生入學講座非常受歡迎，出現滿座情況，擠滿至少130人，當中除了學生外，也不乏家長參與，部分人需要全程站立或席地而坐。講座原本只辦一場，但由於參加者眾多，後來在下午加開一場。

講座提及，港大的收生準則除了視乎高考總成績及英文成績，亦重視面試表現。面試包括小組討論，如考生不喜歡跟別人溝通，就未必適合就讀港大，因同學上課經常需要發表意見。

來自廣州、正就讀高三的龍同學認為，香港大學世界上非常知名，需要充足知識能力才能入讀，但指內地高考須取得六百多分或以上（滿分為750分）才有信心考取港大。他亦指，留意到香港的大學用英文教學，他坦言自己的英文能力不足，需要多加努力。

來自深圳、正就讀高三的張同學認為，港大國際化程度高，校園環境優美。他希望在大學修讀物理科，不過直言沒什麼信心入讀。另外，他表示打算同時報考內地高考及DSE考試，再視乎哪一個考試成績較高以申讀大學。