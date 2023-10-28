歡樂谷過山車意外｜16歲男頭骨碎裂　傷者家屬質疑受傷數不止8人

深圳歡樂谷昨晚（27日）發生過山車追尾事故，多人受傷送院，歡樂谷官方稱8人受傷，內媒報道4人留醫香港大學深圳醫院ICU。《香港01》記者今（28日）前往港大深圳醫院，接觸到一名16歲男傷者母親陳太太（化名），她稱兒子一度顱內出血，頭骨粉碎壓住血管，隨時壓爆血管。



陳太太又稱，兒子與幾名朋友去玩，當中兩人受輕傷，質疑官方公布的受傷數字不準確：「報道說什麼8人受傷，純扯蛋，肯定不止，這邊都4人了，醫院都封了怎麼只有8個人？」陳太太坦然不需任何安慰，只希望傷者能康復，並整合香港及深圳醫療資源治療傷者：「我兒子還有很長的路要走。」



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《香港01》記者今日前往接收過山車意外傷者的港大深圳醫院，在ICU外接觸到傷者家屬陳太太（化名）。她表示，其16歲兒子昨晚與幾名朋友到歡樂谷遊玩時發生意外，「我兒子當場砸暈，昏迷過去，血管爆了。」她指同行的朋友當中，兩人輕傷，兩人無事。

傷者母落淚：我兒子還有很長一段路要走

陳太太引述醫生稱，兒子目前無生命危險，但需觀察，暫未落實治療方案。她說，兒子頭部受重創，一度顱內出血，幸已控制住，暫時不需做開顱手術，不過頭骨粉碎性碎裂，有骨頭卡在部份血管上，隨時有割破血管危險，「兒子才16歲，看到他插滿管躺著，我們不能接受！」

她又質疑，意外受傷人數不止官方所指的只有8人，「報道說什麼8人受傷，純扯蛋，肯定不止，這邊都4人了，醫院都封了怎麼只有8個人？還有南山醫院、華僑城醫院！」

她稱，歡樂谷暫未有向家屬交待意外成因，僅稱警方已接手，包括封園調查，尚待警方調查結果，其他無可奉告。她稱意外屬社會事件，但至今未有甚麼高層到場落實後續治療方案，「只有走過場安慰，我們不需要，這跟走過吐個槽有區別嗎？……買個水那些我們不需要，作為匹（平）民，怎樣醫療才是重要，政治那些愛咋吹我不管。」

陳太太希望，政府可以整合香港跟深圳優秀醫療團隊，為傷者提供優秀的醫療服務，「不管傷者多少歲，希望他們懂得尊重生命」。談及後續醫治，她不敢落淚：「我兒子還有很長一段路要走……希望能恢復到90%。」