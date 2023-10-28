沙嶺殯葬城擱置改創科用途　謝展寰稱已計劃興建龕位夠用至2040年

屆政府提出興建「沙嶺超級殯葬城」以解決龕位需求問題，不過有關項目一直遭受深圳居民強烈反對。周三（25日）發表的施政報告2023，港府已重新審視北區沙嶺興建公眾骨灰安置所的計劃，原定的兩公頃土地將改作創科及相關用途。



環境及生態局局長謝展寰今日（28日）表示，連同目前正計劃興建的龕位，香港龕位供應量達87萬個，至少可足夠使用至2040年，又指在現存墳場興建更多龕位的爭議較少，政府未來會繼續研究於不同地方增加龕位。



為解決龕位需求問題，政府於2010年公布在18區物色可供發展骨灰安置所的用地，其後計劃興建「沙嶺超級殯葬城」，原計劃於2022年落成。不過，項目遭到深圳居民強烈反對，民建聯主席陳克勤更公開批評把大型殯葬設施置在大灣區規劃中心地帶是失誤。

離世親人可共用鑫位 綠色殯葬比例升

謝展寰今日指，目前全港共有45萬個龕位，單計屯門曾咀已有25萬個，「所以唔係話沙嶺嗰個就係最大」，而正在計劃興建的龕位亦有42萬個，加起來超過80萬。他說，香港每年死亡人數約為5至6萬人，而見到過往10年選擇綠色殯葬比例升幅很大，由以往約3000人升至9000人，佔死亡人數超過15%。他續指，親人可以共用龕位，政府估計，納入計劃之中的龕位供應已經可以使用至至少2040年。

謝展寰：現存墳場加建龕位爭議較少

謝展寰表示，政府未來會繼續找地方興建龕位，提及現存墳場加建龕位的爭議較少，所以目前龕位的供應量不需擔心，政府會亦同時鼓勵更多市民選用綠色殯葬。

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