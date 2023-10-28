換肝｜58歲肝衰竭痛症師昨晚完成換肝手術　妻感恩捐贈者無私奉獻

58歲痛症治療師黎景峰今年7月確診急性肝衰竭，急需進行換肝手術，在公開求肝一周後終傳來好消息！黎景峰的妻子今日（28日）表示，醫生昨（27日）告知有合適的離世人士肝臟可以移植，丈夫並於昨日順利完成換肝手術。



黎太形容，等候肝臟過程猶如「天堂地獄走一轉」，因在等待時，丈夫一度因情況轉差轉入深切治療部，她直言曾絕望到「打定輸數」，感謝上天最終給予希望自己及先生，亦感謝捐贈者無私奉獻：「好似中六合彩咁，一生人唔會再有幾多次依啲機會。」



58歲的痛症治療師黎景峰，因家族性遺傳乙型肝炎突然惡化，引致急性肝衰竭，今年七月到公院求診始發現，並急需進行換肝手術，得以續命。其妻子早前公開求肝，指丈夫在未來兩星期若未能換肝恐危在旦夕，冀有B型血有心人捐肝。

一度轉入深切治療部 黎太形容等候合適肝臟如「天堂地獄走一轉」

黎太今日表示，黎景峰已在昨日順利換肝，她透露，過程猶如「天堂地獄走一轉」，因在獲告知有合適肝臟前，黎景峰周三（25日）一度因情況轉差而要轉入深切治療部，「因為要插喉，當時抖氣已經唔係咁好。」

她直言，當時自己很害怕會失去丈夫，慶幸翌日獲告知有適合肝臟可移植，「（醫生話）如果OK嘅話聽日就可以做手術，但都同你講唔一定（可以）㗎啵！」

她直言，當時已走到絕路，聽到有機會可以換肝如同重燃希望，但始終都是大手術，一方面怕手術的風險，另一方面亦怕因丈夫神智不清醒而未能夠做手術，「有好多因素先可以做到，就算個肝喺到等你，你唔OK都係唔OK。」

換肝手術歷時約10小時 未來兩周十分關鍵

幸運的是，醫生評估過後認為黎生適合做手術，亦安排在昨日進行手術換肝，由早上12時做到晚上10時，「我哋喺出面等，但都等唔到話手術做完嗰一刻。」雖然先生已成功換肝，但未來數周仍需嚴密觀察。她表示，醫生亦有告知未來兩周十分關鍵，需留意會否出現有排斥。

黎景峰今日臉色轉好可點頭回應

她表示，今日探望丈夫時看到其臉色已好了不少，「之前係個面黑哂，（依加）腹部無話脹起哂，氣色好返好多。」她又指，丈夫現時仍在插喉但已清醒，可以簡單點頭回應，「叫佢加油嗰啲，佢有點頭。讚佢『你好叻呀，打贏𠵱場仗，辛苦你喇』，佢都有點頭。」

黎太形容捐贈器官之心更堅定：有人幫到你 希望他朝可以幫到人

她直言曾絕望到「打定輸數」，感謝上天最終給予希望自己及先生，亦多謝捐贈者無私奉獻，「好似中六合彩咁，一生人唔會再有幾多次依啲機會。」她又指和先生在20多年前已簽署器官捐贈證，今次後捐贈的心更堅定，「既然有人幫到你，都希望他朝一日可以幫到人。」

瑪麗醫院肝臟移植中心主任陳智仁（中）呼籲更多人可以支持器官捐贈，以延續生命。（資料圖片／馬煒傑攝）

瑪麗醫院肝臟移植中心主任陳智仁表示，黎景峰的情況上周未開始轉差，出現肝昏迷情況，更需要入住深切治療部，很幸運可以有適合肝臟進行移植，而新的肝已開始運作，黎恢復進度良好亦已清醒，「如果無屍肝可能未必捱到依兩日。」他直言，黎生是好聽話、好合作的病人，整個醫療團隊都希望他可以換肝延續生命，「今次真係好好彩，有『幸運之神』眷顧。」

被問到今年器官移植的整體情況，他透露，今年捐贈數字依然低迷，以黎生個案為例亦是等了約三個月才有適合的屍肝進行移植，呼籲更多人可以支持器官捐贈，以延續生命。