今日必看8分鐘｜深圳過山車意外釀8傷｜屯公貨VAN切線撞電單車

深圳歡樂谷過山車意外8傷 內媒：4傷者入ICU治療

10月27日晚深圳歡樂谷發生一起過山車追尾事故，致多人受傷。深圳歡樂谷官方於27日晚間發布公告稱，事故造成8人受傷，均無生命危險。內媒新京報則報道，27日晚從香港大學深圳醫院ICU（Intensive Care Unit，重症加強護理病房）獲悉，有4名傷者正在ICU接受治療。為3名男性和1名女性，多為外傷；其中一名男性傷者「腦部出血、腦組織挫傷」，正在進行插管治療，其餘傷者情況穩定。

歡樂谷過山車意外｜16歲男頭骨碎裂 傷者家屬質疑受傷數不止8人

深圳歡樂谷昨晚（27日）發生過山車追尾事故，多人受傷送院，歡樂谷官方稱8人受傷，內媒報道4人留醫香港大學深圳醫院ICU。《香港01》記者今（28日）前往港大深圳醫院，接觸到一名16歲男傷者母親陳太太（化名），她稱兒子一度顱內出血，頭骨粉碎壓住血管，隨時壓爆血管。

屯公客貨車切線撞電單車不顧而去 片主：你走？你害死人呀

今日（28日）早上屯門公路往九龍方向近深井豪景花園發生交通意外，一輛客貨車與一輛電單車相撞，27歲姓賴鐵騎士重傷昏迷，送院搶救，涉事客貨車不顧而去。社交平台流傳事發一刻的車Cam片段，顯示電單車沿屯門公路快線行駛，中線客貨車突然切到快線，右邊車身撞到電單車，連人帶車迫到右邊石壆，繼而人車分離，鐵騎士倒臥地上，電單車在無人駕駛下衝行，一度滑到慢線，最後在快線停下。事發後客貨車一度減慢，但未幾又加速駛離現場。

葵涌華景山莊露台起火冒濃煙 消防到場撲熄 30住戶一度疏散

葵涌華景山莊今（28日）發生火警。警方於下午5時32分接獲多人報案，指華景山莊華景山路9號起火。人員接報到場，消防出動一隊煙帽隊，並動用一條喉灌救，至5時52分將火救熄。據了解，華景山莊2座1樓一單位露台及房間起火，約30名住戶自行疏散，初步無人受傷。

港大資訊日｜內地家長專程參觀 讚香港教育國際化 屬意子女升學

香港大學今（28日）舉行本科入學資訊日，吸引大量家長及學生前來參觀，大學本部人山人海，連接的港鐵站已見排隊人龍，需輪候約20分鐘才能進入校園。有內地家長特意帶同子女前來了解，稱香港大學較為國際化，屬意子女日後來港升學。

李克強病逝｜曾家訪麗港城公務員 戶主淌淚：深體會他關心青年人

國務院原總理李克強今日（27日）零時10分在上海逝世，終年68歲。12年前的2011年8月，李克強以國務院副總理身份訪港三天，探訪過麗港城一戶公務員家庭。12年後的今日，戶主郭桂明得悉李克強離世消息後心情沉重，談及副總理家訪情境歷歷在目。郭形容李克強親民沒有架子，關心青年人，哽咽說他為國家貢獻一生。