施政報告｜盧寵茂：推「1+」審批求「好藥港用」　助吸引藥廠來港

最新一份施政報告提到,推出「1+」機制,讓治療嚴重或罕見疾病的新藥,在符合本地臨床數據要求並經專家認可後,只需一個參考藥物監管機構許可,便可在港有條件註冊使用;當局也提出明年成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室,長遠目標是建立「第一層審批」的藥物註冊機構。



醫務衞生局局長盧寵茂今日(29日)在電台節目表示,上述做法望做到「好藥港用」,讓最先進的藥物、器械可於短時間內在港使用,令市民有更多選擇。他又指,如香港將新的「1+」機制做好、甚或做到第一層審批,並保持高水平審批, 相信可吸引藥廠來港做研發。



醫衞局擬設藥物審批機構 無須等外國許可。