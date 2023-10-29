施政報告｜陳茂波：撤出外資企業已回港　因香港安全及生活多姿采

撰文：江麗盈
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新一份施政報告提出繼續搶企業，財政司司長陳茂波今早（29日）在電台節目指，疫情期間本港出入境受限制，區域總部公司遷出香港的情況比較明顯，不過陸續已有企業返回香港發展，並稱有信心更多企業會返回香港。

就樓價上落，他坦言受很多因素影響，認為如樓價是有秩序調整，不造成金融安全隱患，由市場調節是比較合適，又認為香港財政仍然有實力，不擔心樓市調節影響土地收入。

政府去年施政報告首提出「搶人才」、「搶企業」。(資料圖片／夏家朗攝）

新一份施政報告提出繼續搶企業，其中提到發展「總部經濟」，吸引海內外公司來港設立總部及分部業務。

財政司司長陳茂波在電台節目指，疫情期間本港出入境受限制，特別是去年上半年，區域總部公司遷出香港的情況比較明顯，不過陸續已有企業返回香港發展。

他表示，這些企業見到香港的好處，包括資金、人才自由進出，環境好蓬勃等；對不少外國行政人員而言，香港安全、生活多姿多采，教育方面也有逾50間高水平國際學校，仍是理想的生活地點，有信心更多企業會返回香港。

財政司司長陳茂波。（資料圖片／盧翊銘攝）

就樓價上落，他指受很多因素影響，但如果樓價是有秩序調整，從高位回落，不造成金融安全隱患，如銀行體系危險、信心危機等，由市場調節仍是比較合適。

他又指，不擔心樓市調節影響土地收入，個別年度的土地收入減少，令有關年度的赤字會增加，亦是預期之內，認為香港財政仍然有實力，不會受短中期波動影響。

陳茂波又提到，預計今年有過千億財政赤字，將成立的大型發展項目融資委員會，就大型基建項目作研究。他指，政府有7000多億元財政儲備，但即使夠錢用，亦要預留「彈藥」預備應對不同情況。

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