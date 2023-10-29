施政報告｜社協促設安置政策方取締　基層住戶：所有劏房都係劣質

施政報告2023提出成立「解決劏房問題」工作組，以10個月時間作深入調研，就劏房居住環境最低標準、取締不合最低標準劏房方法、防止不合最低標準劏房再增加等目標提出建議。

香港社區組織協會今日（29日）回應指，住屋標準定義必須清晰，同時亦需要安置政策及租金管制等配套支援。有劏房居民直言：「定義係邊？我個人覺得所有劏房都係劣質，無話好與壞，住得劏房都係劣質！」



特首李家超日前公布新一份施政報告，將成立解決劏房問題工作組，由財政司副司長黃偉綸任組長、房屋局局長何永賢任副組長，以10個月時間作深入調研，就劏房居住環境最低標準、取締不合最低標準劏房方法、防止不合最低標準劏房再增加等目標提出解決方案，包括所需的行政和立法建議。

香港社區組織協今日（29日）舉行記者會指，歡迎相關政策，但強調政府一定要配合妥善的安置安排，否則只會令劏房問題更加嚴重或令劏房租金上升。

居住在不足50呎劏房的李先生表示，政府仍未解決公屋問題、露宿者問題，就想處理劏房問題，批政府沒有妥善的安置安排。他稱，「而家連公屋基本嘅嘢都搞唔掂，你就就去搞劏房，呢啲人無地方住咁點？露宿者之家㗎啦喎。有無足夠房屋去做呢樣嘢？變相令呢班人無地方住」。

他又質疑，如果政府把劏房分為「劣質」以及「優質」，業主把劏房改建成「優質」，只會變相加租。他又批，曾有官員提出無窗的劏房就為劣質，但他現時住的單位的窗對正後巷，一開就會有老鼠、曱甴爬入屋，「定義喺邊？我個人覺得所有劏房都係劣質，無話好與壞，住得劏房都係劣質。」

一家三口住在尖沙咀劏房的李先生指，現時居住環境十分細，沒有儲物空間，女兒的活動空間只有碌架床。他指，自2010年起輪候公屋，房委會每年均以不同理由拒絕申請，今年在社工協助下申請成功。他歡迎相關政策，但希望政府有適當的安置安排，例如，讓劏房戶加快入住公屋。

社協副主任施麗珊表示，90年代政府推出的床位寓所條例政策，淘汰極差的籠屋，但條例寬鬆將應禁止的籠屋合法化，又不保證居民有安置，結果只有幾百名籠屋居民安置到單身人士宿舍，其他成千上萬的籠屋居民只是由被關閉的籠屋搬往非法籠屋，租戶的住屋環境無改善。

她指，若解決劏房問題並沒有提出安置處理，就會重複90年代提出解決籠屋問題時的景況，令劏房問題加劇。