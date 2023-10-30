港大前學生會4成員動議支持刺警疑兇　認煽動罪　判囚2年

4 名港大生涉於前年學生會評議會上，動議及支持七一刺警案疑兇梁健輝的議案，並在會議中形容梁為「烈士」，向他表達最高敬意。他們早前承認煽惑他人有意圖而傷人罪，案件今（30日）在區域法院判刑，4被告同被判囚2年。



4 名被告為張敬生（21歲）、郭永皓（23 歲）、杜林丞亨（22 歲）及容頌禧（21 歲），他們承認屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪，指4人於2021年7月7日在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。他們原本亦被控一項宣揚恐怖主義罪，四名被告均否認此罪，該罪遭法官撤銷。

四名被告案發時分別為評議會主席、學生會會長、李國賢堂學生會代表和文學院學生會代表。

會議上為疑兇默哀

案情指，2021年7月1日發生刺警事件，疑兇梁健輝送院後證實不治。而張於同月7日召開緊急會議，其中一項議題為討論刺警事件。會議由張主持，他當時帶領出席者替梁的「光榮犠牲」默哀。

形容疑兇是烈士

郭則形容梁為烈士，為香港犧牲很多，包括自己的性命，動議哀悼和感謝他，杜林和議。動議獲得通過後，杜林發言指警方以各種理由，阻止香港人哀悼梁。容則向梁表達最高敬意，形容他彰顯「人性最好一面」。

保安局和港大其後發聲明讉責

保安局和港大其後發聲明譴責事件，郭於同月9日召開記者會，就事件致歉。評議會於同月10日舉行會議，撤回議案。

案件編號：DCCC917/2021

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)

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