世紀黑雨｜黃大仙中心地下低層周二重開　牛奶冰室最快11月中復業

黃大仙中心北館地下低層在9月初「世紀黑雨」期間，因受到水淹而封閉。領展公布，在歷經54日的復修工程後，將於明天（30日）重新對外開放。受影響的十間商店包括牛奶冰室，目前正內部裝修，最快可於11月起陸續復業。



+ 1

連接港鐵站出口及接駁地面扶手梯 將同日重開

黃大仙中心北館地下低層早前「世紀黑雨」期間遭受嚴重水淹。領展宣布，在歷經54天的復修工程後，將於明日起重新對公眾開放。兩部連接黃大仙港鐵站B3出口，及北館地面樓層的自動扶手電梯，亦會於同日重新開放。

水深2.9米 抽走1000萬公升污水

今年9月8日期間，大量雨水由高地向下湧入黃大仙中心北館，地下低層於當日凌晨起受水淹，其後因雨量過大，地下低層在早上約10時沒頂，水深一度高達2.9米。領展其後安排六輛吸渠車及15個潛水泵，在24小時內將低層所有積水抽走，估計水量高達1,000萬公升，相等約四個標準泳池。

至於受影響的八家租戶，合共十間商店包括牛奶冰室，目前已開始內部裝修，最快可於11月起陸續復業。

▼ 9月12日 黃大仙中心經歷世紀黑雨後情況▼

