恒大突取消加沙講座　講者稱有組織欲擾亂　嘆港非言論自由堡壘

恒生大學今日（30日）下午原定舉行「加沙人道危機」講座，不過主辦的學生組織今早突然在社交平台宣布，因為「不可預見的情況」，活動要無限期延遲，直至另行通知。



中大文化及宗教研究系副教授傅健士（James FRANKEL）在個人社交平台透露，據其了解，是恒大校長何順文決定取消講座，何未有解釋原因。他又提到，昨晚已獲悉有本地的猶太人計劃擾亂活動，形容該社群規模非常細，對於講座被叫停感到震驚，直言香港不是言論自由堡壘。



講者稱恒大校長決定取消講座 無解釋原因

恒生大學今日（30日）下午三時原定舉行「加沙人道危機」講座，惟舉辦的活動的恒生大學EM-Power組織今早約十時，突然在社交平台宣布，因為「不可預見的情況」，活動要無限期延遲至另行通知。

中大文化及宗教研究系副教授傅健士（James FRANKEL）在社交平台中透露，於今早收到停辦講座的通知，據知是恒生大學校長何順文個人決定取消，未有解釋原因。他在帖文指出，香港不是言論自由堡壘，而審查通常來自不同方面。（Hong Kong is no bastion of free speech, but the censorship usually comes from a different direction.）

他又提到，昨晚已知悉有規模很小的猶太人組織計劃擾亂今次活動，直言對事件感到震驚，認為自己過去的言論並幾乎無涉及政治，只是強調衝突所觸及的人性層面（human dimension），不理解為何講座會受到相關組織關注。

校內學生組織舉辦加沙人道危機講座 料談以巴衝突歷史

根據恒生大學EM-Power組織在五日前介紹活動的宣傳帖文，指出加沙的人道危機日益惡化，每次針對醫院等基礎設施的空襲，都會造成 500 多名兒童死亡，舉辦今次講座是希望讓學生了解以巴衝突的歷史，亦會進一步討論可以捐款的非政府組織，以支持有需要的人。帖文又提到，活動將僅在校園內接待恒大學生，其餘有興趣人士可收看Instagram和 Zoom直播。

EM-Power 是一項由一群恒大非華語及少數族裔學生所成立的學生主導計劃，旨在加強校內非華語學生之間的聯繫，以及推廣少數族裔的多元文化共融。

（資料圖片）

關注巴勒斯坦的組織「United for Free Palestine」發言人Adnan Mohammed回覆查詢時指，自己原定是今次活動的主持人，惟今早11時左右，收到恒大 「高層人員」通知，稱要取消活動，當中沒有任何解釋。據其了解，活動有約60名學生註冊，惟恒大的組織者和學生不敢發聲，以免被開除。

他相信，事件不涉本地的猶太人組織，因有些人是有良心的，如在美國許多猶太人因抗議而被捕；但認為事件或涉「猶太復國主義者（Zionist）」，因其擔憂有人批評以色列並指責他們反猶太或反猶太主義。

他又指，恒大沒有就取消活動作任何解釋，是相當不公平和不專業的，並對此事深感失望，「人道主義問題的討論再次在政治的幌子下受到壓制。人類什麼時候變得如此政治化了？（discussing humanitarian issues has again been stifled under the guise of politics. When did humanity become so political?）」他重申，學生應有機會在不受審查下，了解整件事件，加上此些話題並不激進或危險，「任何教育機構都應該知道，在當今時代，資訊的自由流動根本無法被阻止。（ any educational institution should know that free flow of information simply can't be stemmed in this day and age.）」

他憂慮，學術自由和言論自由價值觀似乎正在消失，只在700萬的人口城市中連一個不到100人聚會的學術講座也容不下，正正事件已走向極端，「而我們知道其他國家也是這樣開始的，甚至更為極端。（We also know that other countries started like this but are more extreme. ）」