林卓廷渉721暴動　A女士指白衣人只在閘外觀望　唔係好想衝入去

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另6名當日曾在現場人士被指參與暴動罪受審，案件今（30日）在區域法院續。匿名證人A女士出庭作供，她當晚途經元朗站回家時，見閘內的人與閘外的白衣人互相擲物，她指閘內有人向外射水，又大叫：「入嚟吖。」認為閘內的人在「挑釁」白衣人入閘，她認為閘外的白衣人只是「觀望」狀態，認為他們：「唔係好想入去。」惟最後被挑釁得「忍唔住」地衝入閘內，她更見到有白衣人手臂染血受傷地跑離車站，又稱認出閘內的其中一人為林卓廷。



被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

事發經過。(詳看下圖)

+ 10

八卦留公園2.5小時睇熱鬧

匿名證人A今在屏風後作供，她供稱當晚到商場探望朋友後，約8時30分經過鳯攸北街附近一個公園，見到有逾50名穿著白衣的人，其中有人談及：「有啲人會入元朗。」令A聯想早前有新聞指有人會到元朗「搗亂」。A形容自己比較「八卦」，故決定坐在公園「睇熱鬧」。約兩個半小時後，白衣人開始散去。A遂離開公園，經形點II商場進入元朗站，打算乘地鐵回家。

現場有挑釁的感覺

在元朗地鐵站內，A見到閘內有水花噴出，閘外的白衣人則在躲避水花。閘內的人其後大叫：「入嚟吖。」閘外的人則高呼：「你出嚟吖。」A形容雙方：「有啲挑釁嘅感覺。」感覺：「好似撩交嗌咁。」A其後補充，認為當時主要挑釁的是閘內的人，形容閘外的人：「唔係好想入去。」看似處於「觀望」狀態。A又指，當時閘內外的人互相擲物，他認出閘內的其中一人是林卓廷。

閘內的人高呼入嚟令白衣人忍唔住

A續指，閘內的人在停水後仍繼續叫囂，白衣人則「忍唔住」跳入閘欲「打佢地」，閘內的人見狀後退並衝上樓梯。A其後補充指，她認為閘內的人「咁樣嘈」、高呼「你入嚟」，又用雨傘攻擊白衣人，令到白衣人「忍唔住」衝入閘。白衣人衝入閘後發生打鬥，部份人手持籐條或雨傘。期間有一個疑似垃圾桶的物件從月台掉下，但A未有目擊該垃圾桶如何掉下。

七名被告及控方對他們的不同指控。(詳看下圖)

+ 2

見一名白衣人手臂受傷染血

白衣人衝上月台後，有一名白衣人衝上樓梯後不久後，又離開元朗站。A補充指，該名白衣人的手臂當時有受傷並染血，她對此印象比較深刻。法官陳廣池其後提問，當時地鐵站有沒有任何廣播或職員，A回答沒有。

見有防暴隊進入地鐵站

A在人群散去後走到電梯位置，見到有「防暴隊」從另一邊進入地鐵站，又指該些「防暴隊」並非警察。陳官聞言稱：「你認知防暴係咩？」A解釋指該些人穿著制服，但並非警察制服，故「唔似警察」。陳官聽罷稱：「唔著警察既衫都可以係警察。」指以他們的認知「防暴」即是警察。

拍被搶手機沒有拍攝

A之後稱：「我當係警察啦，唔知佢地會唔會唔會捉我的問話。」加上她不敢進入西鐵站，便決定途經南生圍的出口步行回家。陳官問她在西鐵站期間有否用手機拍攝，A稱沒有，因為害怕會被人搶手機。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022